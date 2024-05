Getty Leclerc krijgt na zijn overwinning een champagnedouche

NOS Sport • vandaag, 10:22 'Drie F1-teams kunnen om zege strijden, dat zal het hele jaar zo blijven' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Monaco

Zijn "we gaan het zien" klonk wat zuinig, maar een half uur nadat Ferrari-teambaas Fred Vasseur de pers te woord had gestaan, was er geen ontkomen aan.

Vlak buiten de poortjes van de paddock, met de zon nog net boven de bergen, gaf grandprixwinnaar Charles Leclerc Vasseur een goeie zet, zo het water in. Leclerc dook er meteen zelf achteraan.

De thuiszege moet gevierd worden en de ontlading bij Leclerc is enorm, maar Vasseur houdt in zijn perspraatje beide benen op de grond. Ook al oogt Red Bull kwetsbaar. "Het seizoen is lang en er is nog niks beslist", herhaalt hij een paar keer.

'Vaker tot het uiterste gedwongen'

Tussen de open deuren in toont Vasseur wel optimisme. Monaco is atypisch op de kalender, al te veel conclusies wil hij niet aan deze zege verbinden. "Maar als je naar de laatste drie weekeinden kijkt, zie je dat Verstappen (zesde in Monaco, red.) vaker tot het uiterste wordt gedwongen dan in de afgelopen seizoenen."

"Als je in je comfortzone kunt blijven met je strategie, maak je minder fouten. Vandaag zaten wij in die situatie. Maar de grootste fout die we kunnen maken, is denken dat we er zijn en dat dit het hele seizoen zo zal blijven."

Maar verandert er iets binnen het team nu Red Bull Racing niet meer zo oppermachtig is als in 2023? "Aan onze motivatie ligt het niet, die is altijd groot, maar het geeft het team en de coureurs wel meer zelfvertrouwen."

"Als je in de positie bent om te winnen, besteed je meer aandacht aan de details. Dat is een soort sneeuwbaleffect. Dit is onderdeel van de vooruitgang die we al zes, zeven maanden boeken. Die lijn moeten we doortrekken."

Een goede auto is niet ineens veranderd in een slechte auto. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner

Naast Ferrari is McLaren aan een opmars bezig. Lando Norris won de race in Miami en maakte het Verstappen lastig in Imola, in Monaco stond Oscar Piastri als nummer twee op het podium en werd Norris vierde.

"Dat zijn veel punten, maar ook het bewijs dat we structureel voor het podium mee kunnen doen", zegt teambaas Andrea Stella. "We kijken met optimisme naar de komende races."

'Een marathon, geen sprint'

Red Bull Racing leidt nog altijd in de WK-standen voor coureurs en constructeurs, benadrukt Christian Horner, maar de teambaas van Verstappen voelt de hete adem van twee concurrenten in de nek. "We wisten dat het dichter bij elkaar zou komen. McLaren heeft een grote stap gezet, de opmars van Ferrari is geleidelijker."

Maar Horner is er de teambaas niet naar om zich de put in te laten praten. "Laten we kijken naar de komende paar races. Eerst Montreal en Barcelona, daarna Oostenrijk en Silverstone. Eerst maar afwachten hoe dat uitpakt. Dit is een marathon en geen sprint."

"Deze auto heeft vijf GP's en twee sprintraces gewonnen. En in Miami werden we tweede. Een goede auto is niet ineens veranderd in een slechte auto. We moeten onze zwaktes begrijpen en ons daaraan aanpassen."

Die zwaktes komen vooral bovendrijven op stratencircuits vol oneffenheden, waar de auto's veel over de kerbstones, de rood-wit geblokte randen in een bocht, schieten. Het snelle Barcelona lijkt weer gunstig voor de Red Bull, maar hoe de baan in Canada Verstappens auto ligt, is nog onduidelijk.

"Het circuit heeft langzame bochten en chicanes, sommige stukken kun je vergelijken met Monaco", zegt Vasseur over het circuit van Montreal, dat aan de andere kant juist ook een snelle sectie heeft.

Horner: "Er ligt nieuw asfalt, we moeten gaan zien naar welke kant de balans uitslaat."

'Zal per circuit blijven verschillen'

Vasseur weet dat de spanning terug is en voorlopig in de Formule 1 zal blijven. "Er zijn drie teams die dit jaar kunnen strijden om poleposition en de zege. Dat zal de rest van het seizoen zo zijn. Het zal per circuit verschillen welk team in het voordeel is", aldus de Ferrari-teambaas.

"Red Bull zal snel terugslaan. Eén ding is zeker: het wordt echt niet makkelijk."