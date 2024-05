Wekdienst 26/5: Herdenking Westerbork • 'Verloren' deel Hamelen te zien

Goedemorgen! In Westerbork worden vandaag in de Holocaust omgekomen Roma en Sinti herdacht. Slechts 31 van hen overleefden het vernietigingskamp.

Eerst het weer: De dag start op veel plekken met zon, maar er zijn ook sluierwolken. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien over het land. Het wordt 20 tot 23 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Een brand in de binnenstad van Sneek heeft grote schade aangericht aan een uitgaansgelegenheid. Het vuur ontstond in het dak, dat grotendeels is ingestort. De rest van het pand heeft veel rook- en waterschade.