AFP Sherman in 2018 met een 'spoon full of sugar', ook de titel van een nummer uit 'Mary Poppins'

NOS Nieuws • vandaag, 01:43 Songschrijver Richard Sherman (Mary Poppins, Jungle Book) overleden

De Amerikaanse songschrijver en componist Richard Sherman, die samen met zijn broer Robert wereldberoemde nummers schreef voor onder meer Disneyfilms, is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Disney.

De 'Sherman Brothers' wonnen in 1964 twee Oscars met hun soundtrack voor de Disneyfilm Mary Poppins: één voor Beste Soundtrack en één voor Beste Song, 'Chim Chim Cher-ee'. Daarnaast schreven ze ook zo'n 150 andere composities voor Disney, waaronder wereldberoemde nummers voor de films Winnie the Pooh, Jungle Book en The Aristocrats.

Ook schreven de Shermans in 1964 het wereldberoemde nummer 'It's a Small World (After All)', dat sindsdien gedraaid wordt in alle Disney-pretparken:

Robert Sherman overleed in 2012, op 86-jarige leeftijd. De broers schreven in de jaren 50 samen hits voor popartiesten als Annette Funicello ('Tall Paul') en Johnny Burnette ('You're Sixteen'), en begonnen in de jaren 60 hun decennialange samenwerking met Disney. Naar schatting schreven ze samen enkele honderden composities.

De broers kregen in 2008 van president George W. Bush de prestigieuze National Medal of Arts, voor hun muziek die volgens Bush "vreugde heeft gebracht aan miljoenen mensen."

Schrijven voor alle leeftijden

Van Disney-oprichter Walt Disney leerden ze om in hun composities zowel oog te hebben voor jonge als voor volwassen luisteraars, zo zei Richard in 2005 tegen persbureau AP. "Hij vertelde ons vroeg in onze carrière: 'beledig het kind niet, verlaag je niveau niet voor een kind. En schrijf niet alleen voor de volwassen luisteraar.' Dus wij schrijven zowel voor de opa als de vierjarige, en iedereen daar tussenin."

Veel van de Sherman-nummers draaien om woordgrapjes en neologismen, waarvan er enkele doordrongen tot de Engelse taal in het algemeen: voorbeelden zijn de termen 'fantasmagorical' en 'supercalifragilisticexpialidocius'.

Ook 'Supercalifragilisticexpialidocius' komt uit de Oscarwinnende film 'Mary Poppins':

De broers bleven tot in het begin van de 21e eeuw samen muziek maken, en slaagden er altijd in om de band goed te houden, zo vertelde Richard in 2005 aan AP. "We zijn menselijk, met onze zwakke punten. Maar we houden heel veel van elkaar en respecteren elkaar. Ik ben blij dat hij succesvol is, want dat maakt mij ook succesvol."