NOS Nieuws • vandaag, 14:38 Vier verloren afleveringen populaire jeugdserie 'Hamelen' teruggevonden

Beeld & Geluid in Hilversum heeft vier afleveringen van de populaire jeugdserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? teruggevonden. "Een unieke vondst van historische waarde," volgens het mediamuseum, "want hiermee is de serie weer compleet en veiliggesteld voor de toekomst".

In jaren zeventig hield de populaire Nederlandse serie een hele generatie kinderen aan de buis gekluisterd. De serie is gebaseerd op het Duitse sprookje van de rattenvanger van Hamelen en gaat over een groep kinderen. Samen met een aantal volwassenen proberen ze de weg naar het Duitse dorpje Hamelen terug te vinden.

Rob de Nijs, Ida Bons, Loeki Knol, Ab Hofstee en Martin Brozius speelden de hoofdrollen. Grote bijrollen waren er voor John Lanting, Leen Jongewaard, Hetty Blok, Berend Boudewijn en Rita Corita. De serie bestond uit 45 afleveringen en uit meer dan honderd liedjes van Joop Stokkermans.

Vorig jaar kreeg Beeld & Geluid het archief van technicus Barry van der Sluis. Daarin bleken opnamebanden te zitten van de schrijver van de serie: Harrie Geelen. De schrijver had opnames gemaakt van de serie op een Akai VT100, een zwart-wit videosysteem.

Die zwart-witvideobanden werden eind jaren 80 overgezet op VHS-banden en kwamen vervolgens terecht in het archief van Van der Sluis. Van vier afleveringen op Akai-band, die nu zijn opgedoken, bleken nooit VHS-kopieën te zijn gemaakt. Die vier afleveringen werden daarom altijd als verloren beschouwd, tot nu dus.

De komende tijd digitaliseert het mediamuseum alle zwart-wit Akai-banden, zodat de serie na vijftig jaar helemaal compleet is.

In het archief van Beeld & Geluid liggen slechts zes afleveringen die nog de originele uitzendkwaliteit in kleur hebben. "De rest is overgespoeld", zegt Jennemiek Leijssen van het museum.

Net als bijvoorbeeld Ja Zuster Nee Zuster werd de serie namelijk opgenomen op Ampex-banden. Die banden werden door de hoge kosten vaak hergebruikt. Daardoor is veel materiaal verloren gegaan.

Zes jaar geleden vertelde Geelen over hoe televisie in die jaren gebonden was aan de wetten van bordkartonnen decors. "In zo'n serie kon destijds bijna niets", zei hij toen in NOS Met het Oog op Morgen. "Decors moesten in een studio van 15 bij 15 meter worden gepropt. Dan kon je personages niet langs ravijnen of over lange boslanen laten lopen."

Dat maakte voor de populariteit van de kinderserie niks uit. Op het hoogtepunt waren er ongeveer vier miljoen kijkers per aflevering.