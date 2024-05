Politie voorkomt confrontatie tussen groepen Eritreeërs in Amersfoort

Door massale politie-inzet is vanavond een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs voorkomen in Amersfoort, zo meldt de politie. Er was een feest aan de gang van tientallen Eritreeërs in een pand in de wijk Kruiskamp, in het noorden van de stad. Daar was een andere groep Eritreeërs op af gekomen, die de confrontatie met de feestgangers aan wilde gaan.