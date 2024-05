Vrouwen Den Bosch zetten eerste stap naar landstitel met winst bij SCHC

Het eerste finaleduel om de landstitel tussen de hockeysters van SCHC en Den Bosch is nipt gewonnen door de Brabanders. In Bilthoven werd het 0-1.

De return in Den Bosch moet uitmaken wie de landstitel wint. Morgen om 13.15 uur is de beslissende wedstrijd.

Als Den Bosch kampioen wordt, is de ploeg met de 22 landstitels de nieuwe recordhouder in het vrouwenhockey. Den Bosch deelt dat record nu nog met Amsterdam, dat ook 21 keer de landstitel veroverde.

De finales van de play-offs bij de vrouwen en de mannen zijn live te zien bij de NOS. Het eerste finaleduel tussen de mannen van Kampong en Rotterdam is vanaf 16.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

De kansen voor rust waren op een hand te tellen. Het eerste schot op goal was voor Den Bosch. Frédérique Matla wist met haar spectaculaire techniek verschillende tegenspeelsters te passeren tot in de cirkel, maar schoot vervolgens naast.

Sanders baalt

Na rust werd er door beide hockeygrootmachten meer druk gezet. Pien Sanders kreeg voor de Brabantse ploeg een knoeperd van een kans uit een strafcorner die niet via het boekje liep. Maar ze tipte de bal er niet in en baalde daar flink van.

Een tijdstraf voor diezelfde Sanders aan het einde van het derde kwart was dé kans voor Bilthoven om in eigen huis toe te slaan. Maar de overtal-situatie leverde niets op. Tot overmaat van ramp moest SCHC-aanvalster Ginella Zerbo, die vorig seizoen kampte met een hersenschudding, naar de kant nadat een bal recht in haar gezicht was gestuiterd.