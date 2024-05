Pro Shots Famke Richardson viert de overwinning van SCHC op Amsterdam

NOS Sport • vandaag, 08:20 Volgende finale wacht: is driemaal scheepsrecht voor hockeysters SCHC?

Het lukte de hockeysters van SCHC nog nooit: landskampioen worden. De laatste twee seizoenen reikten de vrouwen uit Bilthoven tot de finale van de play-offs, maar grepen ze net naast de titel.

Ook dit jaar staan ze weer in de finale. Zaterdag en zondag speelt SCHC tegen Den Bosch in haar jacht op de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Is driemaal scheepsrecht?

"We hebben eigenlijk nog nooit wat gewonnen", vertelde aanvoerder Xan de Waard na de gewonnen halve finale tegen Amsterdam al. "Dus dat nemen we echt wel mee."

2:42 De Waard en SCHC verslaan Amsterdam voor plek in finale van play-offs: 'Eindelijk'

Op papier is SCHC zeker gewaagd aan Den Bosch, dat 21 van de laatste 25 landstitels pakte. En misschien is het op een goede dag zelfs beter: SCHC beschikt niet alleen over De Waard, in december uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, maar ook over een aantal andere sterren.

Zo heeft SCHC de beste strafcornerspecialist van de competitie in de gelederen met Oranje-international Yibbi Jansen: zij mikte al 19 keer raak vanuit een strafcorner dit seizoen. Tegelijkertijd maakte Pien Dicke al twaalf veldgoals, wat door slechts één speelster in de competitie werd overtroffen.

Dicke is er dit weekend overigens niet bij vanwege een blessure, maar SCHC heeft genoeg andere internationals om op terug te vallen. Zo completeert de ervaren Laurien Leurink het imposante middenveld met De Waard en Jansen en doen Renee van Laarhoven en Lisa Post achterin mee.

Net niet

"Het hele seizoen was het eigenlijk net niet. Maar om dan toch te pieken wanneer het moet, dat is echt iets om trots op te zijn", vertelde De Waard over de jaargang van SCHC, waarin de ploeg derde werd in de competitie en de halve finales van de Euro Hockey League bereikte.

1:04 Hockeysters SCHC schakelen titelhouder Amsterdam uit na nipte zege

Toch willen de SCHC-speelsters het winnen van een prijs niet tot een obsessie maken. Middenvelder Leurink reageerde eerder dit jaar al gepikeerd tegenover hockey.nl. "We hebben nog nooit gewonnen, waarom wordt dat dan van ons verwacht", vroeg de 133-voudig international zich af.

"Soms lees ik ergens: het moet nu gewoon een keer voor SCHC gebeuren. Dan denk ik: hoezo? Ik snap niet waarom", vervolgde Leurink. "Hoezo moeten wij 'm winnen? Den Bosch heeft de landstitel een miljoen keer gewonnen. Waarom moeten wij hem dan winnen?!"

Pro Shots Laurien Leurink

Ook De Waard temperde afgelopen maandag na het bereiken van de finale de verwachtingen. "Ik ben superblij dat we nu weer in de finale staan. Dat is voor ons op zich al een overwinning. Ik ben nog niet tevreden, maar ik ga dit wel vieren", refereerde ze aan de winst in de halve finales.

Zo positioneren de SCHC-dames zich in de rol van underdog. Of dat terecht is, zal dit weekend moeten blijken.

NOS Het programma van de play-off finales bij de mannen en vrouwen