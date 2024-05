AFP Uitgebrande auto's in de kustregio Valparaíso na de branden van begin februari

NOS Nieuws • vandaag, 05:05 Brandweerman verdacht van aansteken branden die aan 137 mensen het leven kostten

In Chili heeft de politie een brandweerman gearresteerd die ervan wordt verdacht begin dit jaar op meerdere plekken brand te hebben gesticht. In de omgeving van kustplaatsen Valparaíso en Viña del Mar kwamen in februari 137 mensen om door branden die door de droogte en sterke wind vrij spel hadden. Tienduizenden mensen zagen hun huis in vlammen opgaan.

Chileense media melden dat het gaat om een 22-jarige man die sinds anderhalf jaar als vrijwilliger actief was bij de brandweer. Volgens de hoofdinspecteur van de brandweer van Valparaíso had de brandweerman al zijn psychologische tests goed doorstaan. Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, is niet duidelijk.

"We zijn er kapot van", zegt de lokale brandweercommandant Vicente Maggiolo. Volgens hem staat het incident volledig op zichzelf en is iets vergelijkbaars niet voorgekomen in de 170 jaar dat de lokale brandweerlieden de regio Valparaíso beschermen.

Vermoedens

Meteen na het uitbreken van de branden in februari bestond al het vermoeden dat enkele branden waren aangestoken, omdat het vuur op meerdere plekken tegelijkertijd fel oplaaide. De autoriteiten begonnen daarop een onderzoek dat vier maanden later tot een eerste verdachte heeft geleid.

In Chili worden de branden gezien als de grootste ramp sinds de aardbeving van 2010, die aan 500 mensen het leven kostte. "Dit is een tragedie van een enorme omvang", zei president Boric die in februari een bezoek bracht aan het rampgebied.