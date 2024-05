Nabestaanden schietpartij op basisschool klagen Meta en maker Call of Duty aan

De families van slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas dagen Meta en de maker van videogame Call of Duty voor de rechter. Ze stellen dat de techgiganten ook verantwoordelijkheid dragen, omdat de tienerschutter gebruikmaakte van hun producten. De nabestaanden hebben ook nog een rechtszaak aangespannen tegen Daniel Defense, de producent van het geweer dat de 18-jarige dader bij de schietpartij gebruikte.

Het is niet voor het eerst dat techbedrijven worden beschuldigd van het radicaliseren of beïnvloeden van gebruikers. Zo hebben families van slachtoffers van een aanval op een supermarkt in Buffalo , nu twee jaar geleden, bedrijven als Meta aangeklaagd vanwege de inhoud op hun platforms.

'Ongefundeerde beschuldigingen'

"We zijn bedroefd en verontwaardigd over zinloze gewelddaden", zegt Activision Blizzard, de maker van de populaire schietgame Call of Duty, in reactie op de aanklacht. Tegelijk hekelt het "ongefundeerde beschuldigingen" die massaschietpartijen in verband brengen met het spelen van videogames. "Miljoenen mensen over de hele wereld genieten van videogames zonder over te gaan tot gruwelijke daden."