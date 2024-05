EPA

NOS Nieuws • vandaag, 22:11 Schadevergoeding voor families na schietpartij op basisschool in Texas

De families van slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas ontvangen van het stadsbestuur een schadevergoeding van elk twee miljoen dollar. Ook reorganiseert het stadsbestuur de eigen politiedienst en komt er een gedenkteken voor de slachtoffers, meldt The New York Times. Bij de schietpartij in 2022 kwamen 19 kinderen en twee leraren om.

De nabestaanden stemming in met de schikking, maar beginnen daarnaast een rechtszaak tegen 92 agenten die ten tijde van de schietpartij in de school aanwezig waren. Ook wordt de voormalig schooldirecteur en politiecommandant van het schooldistrict in Uvalde voor het gerecht gesleept. Aanleiding is dat een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie in januari concludeerde dat de politie cruciale fouten heeft gemaakt.

In het rapport spreken onderzoekers van een tekort aan "leiderschap, besluitvorming, tactiek, beleid en training" bij het politiekorps dat moest ingrijpen toen de 18-jarige Salvador Ramos de Robb Elementary School binnendrong.

Het ministerie concludeert dat agenten onmiddellijk een klaslokaal hadden moeten binnendringen om de schietpartij te stoppen. In plaats daarvan lieten ze de schutter 77 minuten met de slachtoffers in een klaslokaal blijven. Een interventieteam onder leiding van de grenspolitie viel uiteindelijk het klaslokaal binnen en doodde de dader.

Veel kritiek

De reactie van de politie op het bloedbad werd hevig bekritiseerd. In een rapport uit juli 2022 werd het chaotische optreden ter plaatse al beschreven en geconcludeerd dat de 376 gealarmeerde agenten "er niet in slaagden prioriteit te geven aan het redden van de levens van onschuldige slachtoffers boven hun eigen veiligheid."

Salvador Ramos groeide zelf op in Uvalde en sprak graag over wapens. Hij zou tot zijn daad zijn gekomen na een ruzie met zijn oma bij wie hij woonde. De dag nadat hij 18 was geworden, kocht hij van zijn verjaardagsgeld een semiautomatisch wapen en een paar dagen later een tweede.

Zijn oma was de eerste die hij neerschoot voordat hij naar de basisschool reed. Zij werd in haar gezicht geschoten, maar overleefde het. De basisschool is inmiddels gesloopt.