Ook Heerenveen-vrouwen hebben nieuwe coach: oud-speler Tarvajärvi

Tarvajärvi stond van 2005 tot 2009 als speler onder contract bij sc Heerenveen, waarvan hij de laatste twee seizoenen werd verhuurd aan De Graafschap en Vitesse. In het seizoen 2012/2023 kwam hij nog uit voor Go Ahead Eagles.

'Mooie uitdaging'

Na zijn actieve loopbaan was Tarvajärvi als trainer actief in de jeugd van sc Heerenveen en bij de amateurs van VV Heerenveen. "Het voelt voor mij fantastisch om deze mooie uitdaging aan te gaan," zegt Tarvajärvi op de website van sc Heerenveen.

"Niklas is een toegewijde en ambitieuze trainer en beschikt met zijn achtergrond over de nodige ervaring in het profvoetbal", licht algemeen directeur Ferry de Haan toe. "We zijn blij dat hij volgend seizoen voor de groep staat."