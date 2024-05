Pro Shots Kodai Sano

NEC zet met zesde plaats kroon op prachtseizoen, Sparta blijft achtste

NEC heeft het reguliere seizoen met een 1-4 competitieoverwinning bij Almere City in stijl afgesloten. De verliezend bekerfinalist stelde daarmee de zesde plaats in de eredivisie veilig. FC Utrecht werd zevende, Sparta Rotterdam bleef achtste na een 2-1 overwinning op sc Heerenveen en Go Ahead Eagles werd negende.

Met plek zes en zeven verzekerden NEC en FC Utrecht zich van thuisvoordeel in de play-offs om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. In de halve finales ontvangt NEC donderdag Go Ahead Eagles en FC Utrecht neemt het thuis op tegen Sparta.

Afscheid coach Pastoor

Almere had bij winst zelfs nog twee plekken kunnen stijgen, maar kende met de dertiende plaats sowieso een memorabel debuutseizoen op het hoogste niveau. Heerenveen besloot het seizoen op de elfde plaats.

Bij het afscheid van coach Alex Pastoor, die wordt opgevolgd door Hedwiges Maduro, wilde Almere City het publiek vermaken en dat lukte aanvankelijk vrij aardig. Kornelius Hansen was al dicht bij de 1-0 en na 19 minuten opende Almere de score.

Rajiv van La Parra scoorde na gepruts van NEC'er Sontje Hansen met een fraai geplaatst schot in de verre hoek. Het betere spel was echter van NEC, nog voor rust stond het 1-2. Kodai Sano kopte raak uit een voorzet van Tjaronn Chery en Proper deed hetzelfde uit een vrije trap van Chery.

Na rust bouwden de bezoekers de score verder uit. Koki Ogawa schoot van dichtbij de 3-1 binnen en Chery zorgde voor de kers op de taart met een schitterend schot in de kruising.

Voor NEC is de zesde plaats de hoogste klassering in de eredivisie sinds het seizoen 2002/2003, toen de Nijmegenaren vijfde werden. Met een totaal van 53 punten evenaarde de club het hoogste aantal punten ooit uit 1971/1972, omgerekend naar het huidige driepuntensysteem.

Sparta even virtueel zevende

Sparta Rotterdam had bij verlies van FC Utrecht nog zevende kunnen worden en was de Domstedelingen ook enige tijd virtueel voorbij, maar door het punt van Utrecht bij AZ (3-3) bleef Sparta ondanks een 2-1 zege op sc Heerenveen achtste.

Heerenveen rook in de eerste helft herhaaldelijk aan de 0-1, maar EK-kandidaat Nick Olij liet zien in vorm te zijn. De doelman van Sparta keerde een knal van Charlie Webster en greep adequaat in bij een overtalsituatie van de Friezen.

Sparta viert de achtste plaats

Na rust waren de rollen omgekeerd. De eerste geslaagde aanval van Sparta leidde al tot de 1-0: Camiel Neghli scoorde knap uit de draai na een voorzet van Djevencio van der Kust. Laatstgenoemde was ook bij de 2-0 van Tobias Lauritsen de aangever.

Pawel Bochniewicz maakte er in blessuretijd nog 2-1 van. De Pool kon daarmee niet de zeventiende nederlaag van het seizoen voorkomen. Alleen in de seizoenen 1990/1991 en 2009/2010 (beiden 19) leed Heerenveen zoveel nederlagen in één seizoen.

Aan Robin van Persie de taak om het beter te doen bij sc Heerenveen. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal begint als opvolger van Kees van Wonderen komend seizoen aan zijn eerste trainersklus in het betaalde voetbal.