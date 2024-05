ANP

NOS Sport • vandaag, 14:38 • Aangepast vandaag, 18:14 'Als een kangoeroe' stuitert Verstappen door eerste trainingen in Monaco

Max Verstappen heeft na een matige eerste training voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco in de tweede oefensessie enig herstel getoond. De drievoudig wereldkampioen zette daarin de vierde tijd neer, achter Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

In de eerste twee trainingen op het klassieke en uiterst nauwe stratencircuit van Monaco hadden Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez veel problemen met hun auto. Verstappen voelde zijn wagen over de weg stuiteren.

"Ik ben aan het springen als een kangoeroe", zei hij na een paar rondjes in de tweede training. "Ik krijg er hoofdpijn van, het is gekkigheid."

Bijna in de muur

In de eerste sessie liep het nog minder bij Verstappen. Hij reed toen een teleurstellende elfde tijd. Tot tweemaal toe kwam hij bijna in de muur terecht. Ook in de tweede training ging het bijna mis. Daarmee was Verstappen overigens lang niet de enige: onder meer Leclerc, Lance Stroll en Esteban Ocon kwamen in de problemen.

Het hoort ook bij de GP van Monaco. Zeker tijdens de kwalificatie is de muur voor coureurs nooit ver weg.

NOS GP Monaco

De laatste twee Formule 1-races werd al duidelijk dat de concurrentie het gat met Red Bull aan het verkleinen is. Lando Norris won twee weken geleden - met dank aan een safetycar - de GP van Miami en de Brit van McLaren maakte het Verstappen vorige week in Imola lastig tot het slot van de race.

Norris zette in de eerste training in Monaco de vierde tijd neer en in de tweede de vijfde.

Heel veel tijd om de auto te verbeteren is er niet. Morgen is de kwalificatie en die is door de beperkte inhaalmogelijkheden in Monaco belangrijker dan bij andere races.

Om 12.30 uur wordt zaterdag de derde training afgewerkt. Om 16.00 uur volgt de kwalificatie.