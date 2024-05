ANP

NOS Sport • vandaag, 16:29 Verstappen boekt derde zege in Imola na onverwacht spannende slotfase

Max Verstappen heeft voor de derde keer de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was op het circuit van Imola na 2021 en 2022 andermaal de beste.

De van poleposition vertrokken Verstappen, die met acht pole's op rij het record van de legendarische Braziliaan Ayrton Senna had geëvenaard, reed lange tijd onbedreigd naar de overwinning.

Zijn voorsprong op nummer twee Lando Norris liep op naar 6,5 seconden, maar in de slotfase kwam de Brit ineens rap dichterbij terwijl drievoudig wereldkampioen Verstappen klaagde over zijn banden.

Uiteindelijk bleef Verstappen Norris 0,725 seconde voor.

Het was een race waarin er lange tijd weinig spektakel was, op een paar incidentjes na. Sergio Pérez en Lewis Hamilton maakten enkele uitstapjes door het grind. Alexander Albon moest vroeg in de race een pitstop maken omdat een van zijn wielen niet goed vastzat. Het leverde hem ook nog een tijdstraf op.

Bij Fernando Alonso vloog een van zijn remmen in de brand tijdens zijn pitstop. Eenmaal weer op snelheid doofde het vuur.

Comeback Norris

Met nog twintig ronden te gaan, begon Norris ineens hard in te lopen op Verstappen. Eerder in de race werd de Engelsman nog op de hielen gezeten door Charles Leclerc, nu was hij echt sneller.

Het kwam niet door een foutje van Verstappen, of door het feit dat die even de banden wilde laten afkoelen door tijdelijk het tempo te verlagen. De Nederlander klaagde over zijn banden en Norris verkleinde het gat. Van 7,5 seconden met nog twintig ronden te gaan, was het verschil met nog enkele ronden te gaan slechts 1,5 seconden.

AFP Max Verstappen

Vertappen hield het gat enige tijd op 1,5 seconde. Beide coureurs namen risico's, en zeker aan de bolide van Norris was te zien hoeveel risico hij nam. Hij zat een aantal keer dicht bij het grind.

Tijdens de laatste ronde kwam het verschil voor het eerst onder een seconde, maar de heren waren de laatste DRS-zone voorbij. Norris kwam een paar rondjes tekort en Verstappen hield stand.

Leclerc maakte het Italiaanse publiek blij door zijn Ferrari naar een derde plek te sturen.

De Grand Prix van Emilia-Romagna werd in 2023 afgelast vanwege de hevige regenval en de daaruit ontstane overstromingen.