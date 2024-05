AFP Max Verstappen viert zijn pole

NOS Sport • vandaag, 18:37 Van dramatische balans naar poleposition voor Verstappen: 'Waren behoorlijk de weg kwijt'

Na een dramatische vrijdag en een niet veel betere vrije training op zaterdag, was het in de kwalificatie toch weer raak voor Max Verstappen. Op het circuit in Imola evenaarde hij het record Ayrton Senna met zijn achtste poleposition op rij.

Verstappen benadrukt dat het geen kwestie van finetuning was richting de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. "We waren echt behoorlijk de weg kwijt. Daarom is het extra knap dat we herstellen."

De marge op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris was minder dan een tiende van een seconde. "Ik had natuurlijk liever acht tienden voorsprong gehad dan zo'n nipte ontknoping, maar dat is niet realistisch. Soms heb je geweldige weekends waarin je auto op rails loopt, je geweldige ronden kan neerzetten en bijzondere dingen kan laten zien. Hier was het moeilijker, maar dat het dan alsnog lukt op zo'n plek, voelt dat ook erg prettig."

Niet gedacht aan pole

Dat het lange tijd moeizaam ging, was een understatement. Op vrijdag schoot Verstappen meerdere keren van de baan. In de vrije training op zaterdag kwam de drievoudig wereldkampioen niet eens aan een snelle ronde toe, en was de balans nog steeds zoek. "We hebben hard gewerkt om de balans beter te krijgen, ook op de fabriek. Vanochtend was het nog steeds niet geweldig. We probeerden van alles, maar het hielp nauwelijks."

"Ik ging voor de top vijf. Ik had geen idee wat het zou worden en dacht geen moment aan de pole, maar in de kwalificatie kon ik opeens de bochten aanvallen. Mooi dat we zo'n moeilijke start toch kunnen rechtzetten tijdens het weekend, al is het nog maar de kwalificatie.."

NOS

Bij McLaren, dat op beide auto's nu het volledige updatepakket heeft waarmee Norris de race in Miami won, zijn er gemengde gevoelens. "Ik ben erg blij met laatste ronde" zegt een positieve Piastri. "Het is een goed weekend tot nu toe, de auto voelt goed. De updates geven me vertrouwen. Het is altijd lekker als je auto sneller en beter wordt."

Norris is minder blij. "Natuurlijk ben ik gefrustreerd. Als je binnen een tiende zit, wil je weten waar dat kleine stukje lag. We waren zo dichtbij. De auto is geweldig dit weekend, al vanaf de eerste training."

De McLaren-rijders putten vertrouwen uit de goede longruns tijdens de vrije training, die duiden op goede snelheid in de race. "We gaan proberen om Miami te herhalen, maar inhalen is hier bijna ondoenlijk. Ik weet dat Max een lastig weekend heeft, maar wie denkt dat je hem zomaar verslaat, is gek."

AFP Oscar Piastri in actie

Dat er vanaf dit jaar meer grind ligt, en er dus minder ruimte is voor fouten, vindt Verstappen fijn. "Fouten worden meteen afgestraft, en er is geen gedoe met de witte lijntjes. Het is een geweldige baan, ik zou willen dat we er 24 van deze hadden. Old school werkt altijd, zeker in de kwalificatie."

Ook Piastri vond de baanomstandigheden fijn. "Er was overal grind, het was erg moeilijk en erg spannend. Met veel snelle bochten heb je weinig rust. Liever dit dan de overal gedoe met tracklimits."

Vingertje naar het publiek

Verstappen werd ook goed ontvangen door het fanatieke Italiaanse publiek, dat natuurlijk op de hand van Ferrari is. "Er was een geweldige sfeer. Er was veel applaus voor mij, maar er was een fan die iets anders deed. Ik heb een vinger gegeven, en een rondje later klapte hij alsnog. Ze leren het wel hoor", lacht Verstappen.

Wie denkt dat Verstappen nu zijn rust gaat pakken, heeft het mis. Hij zal vanavond enkele uren rijden in de digitale 24 uur van de Nürburgring, met zijn team Redline. "Maar ik doe geen nachtwerk, rust is nodig."