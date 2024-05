EPA

NOS Sport • vandaag, 13:55 • Aangepast vandaag, 17:08 Verstappen evenaart record Senna met opnieuw polepositie in Imola

Max Verstappen start zondagmiddag om 15.00 uur vanaf poleposition in de Grand Prix van Emilia Romagna. De drievoudig wereldkampioen en huidig leider in de WK-stand zette in de derde kwalificatieronde de beste tijd neer (1:14.746).

Een belangrijke polepositie voor de Nederlander want op het circuit van Imola is het krap racen, inhalen is er lastig. Oscar Piastri eindigde als tweede en zijn teamgenoot Lando Norris mag morgen vanaf de derde positie starten voor Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Record polepositions op rij Aantal Coureur Periode 8 Max Verstappen GP Abu Dhabi 2023 - GP Emilia Romagna 2024 8 Ayrton Senna GP Spanje 1988 - GP Verenigde Staten 1989 7 Ayrton Senna GP Spanje 1990 - GP Monaco 1991 7 Alain Prost GP Zuid-Afrika 1993 - GP Canada 1993 7 Michael Schumacher GP Italië 2000 - GP Brazilië 2001 7 Lewis Hamilton GP Monaco 2015 - GP Italië 2015

Met de poleposition evenaart Verstappen het record van Ayrton Senna van acht poles op rij. Senna zette deze reeks in 1988 en 1989 neer. Het is de 39ste poleposition in de loopbaan van Verstappen.

Pech Alonso, Hülkenberg stunt

Eerder dit weekend kon Verstappen nog niet helemaal overtuigen op het circuit van Imola. De bolides van Ferrari en McLaren kwamen een stuk beter voor de dag op de trainingen en het leek erop dat de Nederlander hard moest gaan strijden voor zijn achtste poleposition op rij.

Ondanks de worstelingen met de RB20, schoot de Limburger toch hard uit de startblokken in de eerste ronde. Hij noteerde de snelste tijd, maar even later waren Oscar Piastri en Lando Norris (beiden McLaren) toch al meteen ietsje sneller.

Fernando Alonso (Aston Martin) reed, net als in de vrije training, opnieuw van de baan maar kon wel doorrijden. Tot overmaat van ramp eindigde de tweevoudig wereldkampioen als laatste en mocht hij het restant van de kwalificatie toekijken.

NOS

Nico Hülkenberg eindigde de eerste sessie met een kleine stunt. Even leek hij eruit te liggen, maar de Duitser zette ineens de snelste tijd neer. Verstappen en Charles Leclerc (Ferrari) knalden er daarna nog wel overheen.

Verstappen pakt record

In de tweede kwalificatieronde werd de toon gezet door Verstappen. Het was een spannende sessie waarin de de volledige top vier binnen een tiende van een seconde van elkaar racete, maar in zijn laatste ronde was de Red Bull-coureur zijn concurrenten toch te snel af. Zijn teamgenoot Pérez werd elfde en lag er uit.

Ook in de laatste sessie was Verstappen de snelste in de eerste run. Norris zat er minder dan een tiende achter. In de slotronde veroverde Verstappen officieel de poleposition waarmee hij het record van meeste poles op rij evenaarde van Senna (8). Piastri werd tweede, voor Norris, Leclerc en Sainz.

Over het evenaren van het record van Senna, zei Verstappen: "Dertig jaar geleden verongelukte hij op deze baan. Ik ben blij met de pole, en op een bepaalde manier is het een mooie herinnering aan hem. Hij was een ongelofelijke F1-coureur, zeker in kwalificaties."