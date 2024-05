Red Bull Content Pool Verstappen en Norris op het podium in Imola

NOS Sport • vandaag, 17:55 Norris gelooft in de wereldtitel, maar Verstappen kijkt niet naar de concurrentie Joost Smedema redacteur Formule 1 in Monaco

Geen "simply lovely" over de boordradio, maar een zucht van opluchting. Max Verstappen moest afgelopen zondag diep gaan in Imola om Lando Norris achter zich te houden.

Een gat van zeven seconden slonk in de laatste ronden zo hard dat Norris nog dicht bij de overwinning kwam. Geen dominantie van Red Bull van start tot finish, maar een McLaren die Verstappen in de nek hijgde. Een overwinning zat er voor Norris uiteindelijk niet in. Maar de race ervoor in Miami won de 24-jarige Brit wel.

'Ik sluit het niet meer uit'

Norris gelooft dat hij Verstappen structureel kan uitdagen dit seizoen, zegt hij in Monaco, waar de Formule 1 dit weekeinde door de straten aan de Côte d'Azur rijdt. Zelfs de wereldtitel behoort tot de mogelijkheden, zegt Norris bij het Engelse Sky Sports.

"We hebben pas een derde van het seizoen gehad, er is nog een lange weg te gaan. Ik denk dat er veel kan gebeuren, zeker hier in Monaco. Ik sluit het niet meer uit."

NOS GP Monaco

Norris heeft weliswaar, na 7 van de 24 races, een achterstand van zestig punten op Verstappen. Hij is de nummer vier in de WK-stand achter de drievoudig wereldkampioen, Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull Racing). Maar Norris droomt groot en spreekt die dromen uit.

"Ik ben er wel klaar mee dat we onderschatten wat we als team kunnen bereiken. We gaan er positief in, we zijn bezig aan een goede serie (een tweede, eerste en tweede plaats in de laatste races, red.) en ik zie niet in waarom we die niet kunnen voortzetten in Monaco."

'Logisch dat hij er zo over denkt'

Verstappen begrijpt waar Norris' vertrouwen vandaan komt. "McLaren heeft duidelijk een heel grote stap gezet. Na de laatste races is het logisch dat hij er zo over denkt, ook al staan ze best wat punten achter. Als je begint te winnen, kun je het snel omdraaien."

"De laatste twee, drie wedstrijden is Lando mijn grootste concurrent, maar in de Formule 1 kunnen dingen heel snel veranderen. Ik denk daar niet eens aan. Ik focus me op mezelf en het team. Wie dan de concurrent is, maakt niet uit."

Red Bull Content Pool Max Verstappen op een jacht in de haven van Monaco

De twee rivalen zijn goed bevriend, ze spreken elkaar ook vaak buiten de circuits. "Onze band is zoals altijd, we hebben heel veel respect voor elkaar. Op het circuit proberen we elkaar te verslaan, maar we kunnen heel goed samen opschieten. Ook als er een strijd ontstaat, denk ik dat die band goed kan blijven."

Verstappen is blij met een coureur die hem tot het uiterste dwingt. Natuurlijk wil hijzelf winnen, maar de Red Bull-coureur heeft in het verleden vaker aangegeven dat hij ook van concurrentie houdt.

Races als in Miami en Imola die tot het einde spannend blijven, na eenzijdige wedstrijden aan het begin van het seizoen, ook daar geniet hij van. "Het is goed voor de sport als anderen ook competitief zijn."

"Sinds Miami is het spannender, het veld zit dichter bij elkaar, maar mijn benadering verandert er niet door. We blijven onze auto verbeteren en steken energie in waar we zelf invloed op hebben. Voor ons in het team is het belangrijkste dat we op honderd procent blijven presteren."