AFP Sebastian Vettel houdt de Braziliaanse vlag omhoog

NOS Sport • vandaag, 11:29 Dertig jaar na fatale crash staat Imola in het teken van Senna: 'Hij gaf nooit op'

Het is deze maand dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op het circuit van Imola. Het weekend waarin Max Verstappen zondag zijn vijfde GP-zege van het seizoen boekte, stond in het teken van het herdenken van het Braziliaanse Formule 1-icoon.

Het monument met zijn standbeeld, vlak achter de bocht waar de fatale crash op 1 mei 1994 plaatsvond, is uitgegroeid tot bedevaartsoord. Alles aan de Grand Prix van Emilia-Romagna, zoals de race voluit heet, ademt Senna.

Bekijk hier de hele reportage over het herdenken van Senna op Imola:

5:17 Dertig jaar na overlijden leeft Senna nog altijd in Imola: 'Hij gaf nooit op'

Een hoofdrol was daarin weggelegd voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die zijn loopbaan in 2022 beëindigde. De Duitser keerde voor de herdenking terug achter het stuur en reed enkele ronden in de bolide waarin Senna in 1993 de laatste van zijn 41 GP-overwinningen pakte.

"Forever Senna", viel er te lezen op de witte McLaren. "De auto voelde fantastisch", aldus Vettel. "Het publiek was extatisch. Het is goed om te zien hoeveel deze herdenking betekent voor iedereen." Al rijdend hield de 36-jarige Duitser de Braziliaanse vlag omhoog tijdens het eerbetoon.

Gezamenlijke herdenking

Vettel verzamelde alle huidige coureurs om Senna gezamenlijk te herdenken. Ook werd er een run georganiseerd naar de bocht waar het fatale ongeluk dertig jaar geleden gebeurde. Een stortbui trok op het moment van de run over het circuit. De hemel rouwde mee.

"We moeten hem blijven herinneren omdat hij een van de beste coureurs aller tijden was", vervolgt Vettel. "Maar bovenal was hij een geweldig persoon die de problemen in zijn eigen land wilde aanpakken. Hij had een ontzettende moed om op te staan en zijn mening te delen."

Bekijk hier het hele interview met Vettel:

1:56 Vettel reed op Imola in oude McLaren van Senna: 'We moeten hem blijven herinneren'

"Hij was een collega van ons allemaal, een coureur die ik helaas nooit heb kunnen ontmoeten. Dat verschrikkelijke weekend heeft voor veel veranderingen gezorgd op het gebied van veiligheid, waar de coureurs van nu nog altijd van profiteren."

Lichtpunt

Verslaggever Jayme Brito loopt al 35 jaar mee in de F1-wereld en was goed bevriend met Senna. "Elke zondagmorgen werden Brazilianen wakker om hem te volgen. De kans dat hij won, was negentig procent. Hij was een lichtpunt voor de mensen in een land dat veel problemen had."

Ook op maatschappelijk vlak leeft de erfenis van Senna voort. Zijn nicht Bianca beheert de Senna Stichting, die goede doelen steunt in Brazilië. "Ayrton is nog altijd heel belangrijk voor de Formule 1. Dat maakt ons trots. Hij gaf nooit op en vocht altijd voor waar hij in geloofde."