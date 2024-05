VN stemt in met internationale herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica

Balkan-correspondent Thijs Kettenis:

"De resolutie is niet bindend, maar heeft wel een groot moreel gewicht. Voor de nabestaanden van de genocide is het een nieuwe internationale erkenning van hun leed. Srebrenica ligt in de Servische Republiek en de overlevenden worden voortdurend geconfronteerd met de ontkenning van de genocide door de Servische buren en hun leiders. "Wij zijn geen genocidaal volk", stond er op grote spandoeken die vandaag in het stadje waren opgehangen.

Dat laatste staat ook helemaal niet in de resolutie, maar toch zijn Serviërs in Servië en Bosnië-Herzegovina woedend. De Bosnisch-Servische president Dodik roept al heel lang dat hij zijn deelrepubliek wil afscheiden, maar nog nooit zo duidelijk als vandaag. De vraag is nu in hoeverre hij echt gaat doorzetten. De Servische president Vucic sloeg een gematigder toon aan. Hij wil met de Bosniakken in gesprek gaan "want we moeten samen verder"."