Geen achtste Premier League-titel voor Van Gerwen: verlies in halve finale play-offs

Michael van Gerwen gaat zijn Premier League-titel dit jaar niet kunnen verlengen. De zevenvoudig competitiewinnaar verloor donderdag in de halve finales van de play-offs met 10-5 van regerend wereldkampioen Luke Humphries.

Het is de zevende keer op rij dat Van Gerwen verliest van de 29-jarige Engelsman, die dit seizoen zijn debuut maakte in de prestigieuze dartscompetitie.

In een hoogstaande finale verloor Humphries met 11-7 van een andere Premier League-debutant, de 17-jarige Luke Littler. Het jonge toptalent trad toe tot de Premier League na een fabelachtig wereldkampioenschap, waarin hij de finale uiteindelijk verloor van Humphries.

Met het winnen van de Premier League nam Littler revanche voor die verloren WK-finale. Dat deed hij ook nog eens door een negendarter te gooien, een perfecte leg. Daarmee volgde hij icoon Phil Taylor op, die in de Premier League-finale van 2010 liefst tweemaal een ninedarter gooide.

Vormdip

Hoewel Van Gerwen zich met zeven eindzeges recordwinnaar mag noemen van de Premier League, begon hij in de imposante O2-arena niet als favoriet aan de beslissende avond. De 35-jarige Vlijmenaar verkeert al geruime tijd in een vormdip.

Het was in de slotweken van de reguliere competitie, die zestien speelavonden duurt, zelfs nog maar de vraag of Van Gerwen de play-offs überhaupt zou halen.

In een poging zijn oude niveau terug te krijgen, gooide Van Gerwen de afgelopen weken daarom met nieuwe pijlen. "Ze zijn anderhalve gram zwaarder en wat stabieler en ik heb er ook al de UK Open mee gewonnen", legde hij uit, doelend op een van de vijf majortoernooien in de sport.

"Daarna heb ik ze aan de kant gelegd, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ik pakte ze laatst weer op en het voelde vertrouwd." Met zijn aangepaste pijlen bereikte Van Gerwen de play-offs alsnog door op de voorlaatste speelavond de finale te halen.

Vertrouwd gevoel of niet, op de belangrijkste avond van het toernooi pakte die keuze verkeerd uit. Van Gerwen had moeite met het raken van triples en de eerste van drie pijlen belandde zelden op de gewenste plek in het bord.

Alleen in begin controle

Het resultaat was een partij waarin Van Gerwen alleen in het begin kort de controle in handen kon nemen. Van Gerwen verloor de eerste leg, maar pakte een 2-1 leiding door het plaatsen van een break.

Maar in Humphries vond Van Gerwen een tegenstander die in de vorm van zijn leven verkeert en ook voor 14.000 toeschouwers in Oost-Londen liet zien waarom hij momenteel een van de beste darters ter wereld is.

Van Gerwen moest toestaan hoe Humphries gedurende de partij liefst viermaal een break plaatste, onder meer dankzij het fraai uitgooien van een 132-score door twee keer de bullseye te raken. Humphries maakte de partij af door zijn eerste wedstrijdpijl te benutten.

Humphries verloor de finale van de ontketende Littler, op wie de hoogste druk nog geen vat lijkt te krijgen. De dartswereld staat een tijdperk te wachten waarin de twee Lukes de aankomende jaren lijken te gaan domineren.