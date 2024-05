Macron bezoekt Nieuw-Caledonië om geest in de fles te krijgen

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Dat president Macron hoogst persoonlijk en onverwacht is afgereisd naar Nieuw-Caledonië toont de ernst van de situatie aan. Hij noemt het geweld van de afgelopen week 'een opstand van ongekende omvang'. De rust moet terugkeren: dat is het signaal dat Macron wil afgeven.

Maar minstens zo belangrijk is dat hij de angel uit een hoog opgelopen en historisch conflict moet halen. De regering in Parijs wil meer Fransen op de eilanden stemrecht geven, wat ten koste zal gaan van de invloed van de Kanaken. En die maatregel opende een ware doos van Pandora vol oud zeer en jarenlange spanningen.

Frankrijk wordt door velen in Nieuw-Caledonië gezien als de oud-kolonisator die zich nog steeds gedraagt als alleenheerser. Er zijn spanningen tussen bevolkingsgroepen op de eilanden, met name tussen de voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid. En veel Kanaken voelen zich niet gehoord en vinden dat ze als tweederangsburgers worden behandeld.

Macron heeft zich nu hoogst persoonlijk in dat wespennest begeven door af te reizen naar het overzeese gebiedsdeel. Dat is dapper, gezien de breed gedragen ontevredenheid over hem. Maar het is ook politiek riskant: als hij de spanningen niet kan wegnemen, dan zal zijn reis als een mislukking worden bestempeld en zal de chaos in Nieuw-Caledonië mede in zijn schoenen worden geschoven."