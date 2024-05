Enkele Nederlanders gestrand in Nieuw-Caledonië, wachten op evacuatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met enkele Nederlanders die gestrand zijn in Nieuw-Caledonië. In het Franse overzeese gebiedsdeel dat ten oosten van Australië ligt, braken vorige week dodelijke rellen uit en werd de internationale luchthaven gesloten. Het ministerie onderzoekt of de Nederlanders meekunnen met een evacuatievlucht naar Australië of Nieuw-Zeeland.