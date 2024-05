EU-lijsttrekker AfD mag niet langer campagne voeren na omstreden SS-uitspraak

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Met nog iets meer dan twee weken te gaan tot de verkiezingen voor het Europees Parlement, ontstaan binnen de radicaal-rechtse Europese partij Identiteit en Democratie de eerste scheuren.

Directe aanleiding is het interview met AfD-lijsttrekker Krah. Maar de scheuring hangt al langer in de lucht. De Franse partij probeert afstand te nemen van de Duitse zusterpartij omdat ze in Frankrijk proberen gematigd over te komen. Van Krahs extreme uitspraken hebben ze daarom in de verkiezingscampagne te veel last.

In de peilingen wordt winst verwacht voor de radicaal-rechtse partijen in veel landen, en daarmee ook voor het aantal zetels in het Europees Parlement dat Identiteit en Democratie gaat halen. Ook de PVV is aangesloten bij deze Europese fractie. Na de verkiezingen gaan alle nationale partijen opnieuw kijken bij welke Europese fractie ze zich gaan aansluiten.

Of het Franse RN ook echt uit de radicaal-rechtse fractie gaat stappen en zich bij een andere Europese partij gaat aansluiten, of dat ze zullen eisen dat juist de Duitsers uit de fractie gezet gaan worden, weten we dus pas na 9 juni."