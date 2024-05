AFP Petr Bystron van de rechts-radicale partij AfD

NOS Nieuws • vandaag, 14:49 Invallen bij Duitse AfD-parlementariër om omkoping en witwassen

Duitse aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar een Bondsdaglid van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD). Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om Petr Bystron, die wordt verdacht van omkoping en witwassen.

Vandaag hebben zowel Duitse als Spaanse autoriteiten meerdere invallen gedaan in verschillende panden van de parlementariër. Bystron is de nummer twee op de AfD-kandidatenlijst voor de Europese parlementsverkiezingen in juni en ligt al langer onder vuur.

Begin april onthulde de Tsjechische krant Denik N dat Bystron - geboren in Tsjechië - banden zou hebben met het pro-Russische netwerk Voice of Europe van Viktor Medvedtsjoek, een pro-Russische Oekraïense zakenman, politicus en vriend van president Poetin.

Bystron zou ook geld hebben aangenomen. Zelf spreekt de Europarlementariër alle beschuldigingen tegen en spreekt hij van smaad en laster. De Bondsdag heeft de immuniteit van Bystron opgeheven.

Niet de enige

Volgens het Duitse parket zijn panden in Berlijn, Beieren en op Mallorca doorzocht en is bewijsmateriaal in beslag genomen. "Aanklagers in München onderzoeken een lid van de Bondsdag op verdenking van het ontvangen van steekpenningen en het witwassen van geld", aldus het parket.

Bystron is niet de enige prominente kandidaat van de rechts-radicale AfD die onder vuur ligt. Europarlementariër Maximilian Krah zou net als zijn partijgenoot banden hebben met pro-Russische netwerken. Daarnaast is een assistent van Krah aangeklaagd voor spionage namens China. De schandalen rondom de AfD verklaren mede de afnemende populariteit van de partij in peilingen.