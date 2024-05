Alternative für Deutschland terecht aangemerkt als 'mogelijk rechts-extremistisch'

Duitsland-correspondent Chiem Balduk:

"De AfD heeft alles uit de kast gehaald om van het label af te komen. Tijdens de bezwaarprocedure werden bijvoorbeeld drie partijleden met een migratieachtergrond naar voren geschoven, als bewijs dat zij zich veilig voelen binnen de partij. Ook kwam de partij met allerlei bezwaren, klachten over vermeende partijdigheid van de rechters en verzoeken tot uitstel. Maar dat mocht allemaal niet baten.

De vraag is nu vooral of en wanneer de BfV de partij definitief als rechts-extremistisch zal bestempelen. Dat zou op een gevoelig moment komen: één maand voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, en later dit jaar in drie Oost-Duitse deelstaten. Daarnaast daalt de AfD in de peilingen en worden verschillende partijleden verdacht van spionage voor Rusland en China. Andersom kunnen aanhangers van de AfD deze zaak juist zien als hét bewijs voor het complot dat de Duitse overheid de partij monddood zou willen maken.

Hoewel het debat over een verbod van de partij zal ook weer oplaaien, is dat niet heel waarschijnlijk. Een poging om een kleine neo-nazipartij te verbieden mislukte in 2017; zo'n procedure zal voor het veel grotere AfD nog ingewikkelder zijn.