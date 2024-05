Minister eist 'zwaarst mogelijke straf' tegen Monaco-speler die homofobie-logo afplakt

Mislukte acties tegen homofobie

Vrijdag zou een groep Europese profvoetballers gelijktijdig uit de kast komen om taboes in het voetbal rondom homoseksualiteit te doorbreken. De groeps-coming-out werd met name in Duitsland groots aangekondigd. Maar toen de dag aanbrak bleef het stil.

Er heerst teleurstelling binnen de lhbti-gemeenschap zegt Thijs Smeenk, bestuurslid van de Nederlandse John Blankenstein Foundation, een stichting die opkomt voor acceptatie van homo's en lesbiennes in de Nederlandse topsport.

In de podcastserie De Schaduwspits, waarin de vraag centraal staat waarom het zo moeilijk is om in de voetbalwereld uit de kast te komen, praatten NOS-collega's en lhbti'ers Winfried Baijens, Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst met Marcus Urban, de man achter die mislukte actie.

De Duitser, die in 2007 als een van de eerste profvoetballers wereldwijd openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, vertelde daarin over homoseksualiteit in het voetbal. Beluister de aflevering hier.

Eerder was in Nederland de One-Love aanvoerdersband ook al controversieel.