Pro Shots Ajax wint de KNVB-bekerfinale van Fortuna Sittard

NOS Voetbal • vandaag, 16:23 Ajax-vrouwen winnen KNVB-beker, coach Bakker neemt afscheid met prijs

Ajax heeft maandag de KNVB-beker gewonnen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was op Tweede Pinksterdag in de finale met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het is de zesde keer dat Ajax het nationale bekertoernooi wint.

Door de bekerwinst neemt coach Suzanne Bakker afscheid met een hoofdprijs. De 37-jarige coach leidde Ajax dit seizoen verrassend naar de kwartfinales van de Champions League, maar moest de landstitel aan FC Twente laten. Ze wordt deze zomer opgevolgd door Hesterine de Reus.

In het Koning Willem II-stadion begon het aanvallend ingestelde Ajax met een groot overwicht aan de bekerfinale, maar het profiteerde in eerste instantie niet van de vele kansen die het creëerde.

De grootste kans in deze periode van balbezit was voor Tiny Hoekstra, die na halfslachtig uitverdedigen een poging mocht wagen. Ze koos voor een bedachtzame lob, maar de inzet kreeg onvoldoende kracht mee om voor gevaar te zorgen.

Even later kreeg Hoekstra de bal wel achter de Limburgse keepster, ditmaal na een snel uitgespeelde aanval en een lage voorzet van Chasity Grant. Het doelpunt werd geannuleerd nadat de grensrechter en VAR hadden gezien dat Grant in aanloop naar de treffer een voetlengte buitenspel had gestaan.

Orange Pictures Lily Johannes van Ajax in duel met een speelster van Fortuna Sittard

Ook in het restant van de eerste helft slaagde Ajax er niet in om het overwicht te belonen met een treffer. De speelsters gingen daardoor met een doelpuntloos gelijkspel - en verbeten gezichten - de rust in.

Na de hervatting ging Ajax verder waar het was gebleven. Reeds drie minuten na het fluitsignaal kreeg Ashleigh Weerden uit een corner een uitgelezen kans op de openingstreffer, maar de aanvalster kon de bal van dichtbij geen beslissende tik meegeven.

Vlak daarna zorgde een hoekschop opnieuw voor gevaar. Wederom kwam de bal vlak voor het vijandelijke doel bij Weerden terecht, maar ze zag haar inzet geblokt worden.

Penalty breekt wedstrijd open

Waar de videoscheidsrechter in de eerste helft nog voor teleurstelling zorgde aan Amsterdamse zijde, bracht die nu euforie. De VAR was namelijk de enige die had gezien dat Fortuna-verdedigster Myrthe Moorrees de bal bij die tweede corner op haar arm had gekregen. Penalty.

Nadine Noordam ging achter de bal staan en faalde niet. Via de voet van de keepster eindigde de bal in het doel. Nog geen vijf minuten later verdubbelde Rosa van Gool de voorsprong, na goed werk van Lily Yohannes.

Sla de carrousel over Orange Pictures Nadine Noordam scoort de openingstreffer uit een strafschop

Pro Shots De speelsters van Ajax vieren de treffer (2-0) van Rosa van Gool

Het was alsof Fortuna het tweede tegendoelpunt nodig had om wakker te schrikken. Plots begon de ploeg uit Limburg aan een aanvalsoffensief, met een snelle aansluitingstreffer als gevolg. Féli Delacauw scoorde met een fraai afstandsschot.

Ajax domineerde het duel op dat moment al ruim een uur, maar de wedstrijd lag plotseling weer open en dat was te merken. De Amsterdamse formatie oogde kwetsbaarder en schakelde over op lange ballen op aanvalster Grant, in plaats van fraai opgebouwde aanvallen.

Individuele klasse

Er was individuele klasse voor nodig om het duel alsnog te beslissen. Bente Jansen, die enkele minuten daarvoor in het veld was gekomen, scoorde de 3-1 na een fraaie kapbeweging.