Reuters Memphis Depay

NOS Voetbal • vandaag, 21:18 Invalbeurt Depay bij nederlaag Atlético, spectaculair gelijkspel Real Madrid

Memphis Depay heeft bij Atlético Madrid voor de derde wedstrijd op rij speeltijd gekregen sinds hij hersteld is van een spierblessure in zijn linkerbeen. De Oranje-international mocht dertig minuten meedoen in de thuiswedstrijd tegen Osasuna, die met 1-4 verloren werd.

Het was voor Depay de langste invalbeurt sinds zijn rentree. Tegen Celta de Vigo een week geleden werd hij in de 75ste minuut het veld ingestuurd, tegen Getafe afgelopen woensdag mocht hij in de 87ste minuut opdraven als wisselspeler.

De terugkeer van Depay is goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Over een maand, op zondag 16 juni, staat voor het Nederlands elftal namelijk de eerste wedstrijd van het EK op het programma.

De Jong ontbreekt nog bij Barça

Frenkie de Jong is een maand voor de eerste EK-wedstrijd van Oranje nog niet teruggekeerd op het veld. De 27-jarige middenvelder van FC Barcelona, een belangrijke pion in het elftal van Koeman, is herstellende van een enkelblessure die hij een maand geleden opliep.

Zonder De Jong had Barcelona in de voorlaatste speelronde geen moeite met Rayo Vallecano. In eigen huis waren de Catalanen met 3-0 te sterk. Robert Lewandowski nam in de derde minuut het openingsdoelpunt al voor zijn rekening. De andere twee doelpunten kwamen op naam van Pedri, die in drie minuten tijd twee keer raakschoot.

Landskampioen Real Madrid gaf op bezoek bij Villarreal een 4-1 voorsprong uit handen en speelde met 4-4 gelijk. Halverwege het duel hadden de Madrilenen al vier keer gescoord, via Arda Guler, Joselu, Lucas Vázquez en Arda Guler.

EPA Alexander Sørloth na een van zijn doelpunten tegen Real Madrid

De thuisploeg stelde daar voor rust één doelpunt tegenover van Alexander Sørloth. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Carlo Ancelotti, maar Sørloth kreeg het direct na rust op zijn heupen.

De 28-jarige Noor scoorde binnen zes minuten maar liefst drie keer en bracht Villarreal hoogstpersoonlijk op gelijke hoogte. Real Madrid, dat op 1 juni de Champions League-finale speelt tegen Borussia Dortmund, kwam niet meer tot scoren in de tweede helft.

Weinig spanning meer in Spaanse competitie

Met nog één speelronde te gaan, is in de Spaanse competitie al veel beslist. Real Madrid, Barcelona, Girona (met Daley Blind) en Atlético Madrid zijn al zeker van Champions League-deelname komend seizoen.

Athletic Club en Real Sociedad gaan de Europa League in en voor Real Betis wacht de voorronde van de Conference League. Granada, Almería en Cádiz zijn al zeker van degradatie.