NOS Voetbal • vandaag, 16:31 Twente naar voorrondes Champions League na zege op Zwolle, AZ eindigt als vierde

2:13 FC Twente naar voorrondes Champions League na zege op PEC Zwolle (2-1)

FC Twente mag zich opmaken voor de voorrondes van de Champions League. Op de laatste speeldag van de eredivisie won de ploeg van Joseph Oosting bij PEC Zwolle met 2-1. Daardoor hield Twente AZ, dat thuis tegen FC Utrecht met 3-3 gelijkspeelde, achter zich.

De Tukkers eindigden met 69 punten op plek drie. AZ eindigde met 65 punten op plek vier en heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Lange tijd zag het ernaar uit dat AZ alsnog over Twente heen zou gaan op de ranglijst, want Twente scoorde lang niet en AZ stond al vlot met 3-0 voor.

Maar Twente kwam terug na onder meer een verlossende strafschop van Ricky van Wolfswinkel en AZ gaf na rust de 3-0 voorsprong weg tegen het beter spelende Utrecht.

NOS De eindstand in de eredivisie 2023/2024

Dat de strijd om de derde plek bij aanvang van speelronde 34 nog spannend was, kwam doordat AZ twee weken geleden FC Twente met 2-1 had verslagen. Plots kwamen de Tukkers zo binnen handbereik van AZ, dat vorige week ook won bij Go Ahead Eagles.

Twente hield vorige week met een dikke thuiszege op Volendam (7-2) wel alles in eigen hand. Maar neutrale voetbalfans hoopten stiekem al op een ultiem scenario waarbij een beslissingswedstrijd zou moeten worden gespeeld.

Twente moest zich op de laatste speeldag houden aan de simpele opdracht: winnen in Zwolle. Toch moeten de zenuwen in de spieren zijn geslopen toen AZ in een oogwenk op een 2-0 voorsprong kwam tegen FC Utrecht.

AZ virtueel derde

Utrecht was in Alkmaar in de openingsfase veel dwingender dan AZ, maar in twee minuten tijd kwam de thuisploeg via Mees de Wit (volley) en Ruben van Bommel (lob) wel op voorsprong. Daarmee ging AZ op basis van doelsaldo (+34 om +32) virtueel over Twente heen op de ranglijst.

Twente, dat startte met Przemyslaw Tyton in plaats van de opnieuw vader wordende eerste doelman Lars Unnerstall, moest gewoon doorgaan waar het mee begonnen was: aanvallen en kansen creëren. Een 1-0 zege was nog steeds voldoende, maar toen zelfs de door Ruud van Nistelrooij getrainde goaltjesdief Sem Steijn van dichtbij niet scoorde (paal), was duidelijk dat het een nerveuze middag ging worden voor de Tukkers.

De bal wilde er lang niet in. Twee keer stuitte Mitchell van Bergen op doelman Jasper Schendelaar en ook een vrije trap van Steijn daalde net te laat.

ANP De Wit viert de 3-0 met Pavlidis

Intussen was AZ in Alkmaar op 3-0 gekomen door spits Vangelis Pavlidis. De Griek zette de aanval zelf op, met een fraaie opening naar de opstomende Yukinari Sugawara. Naar het strafschopgebied gesprint, kopte Pavlidis binnen nadat Sugawara de bal op een presenteerblaadje had gelegd.

Het was de 29ste goal van Pavlidis dit seizoen. Genoeg voor de onbetwiste topscorerstitel was dat niet. Omdat PSV'er Luuk de Jong tweemaal scoorde tegen RKC moeten beiden die eer delen.

Twente even op 1-0

Na rust ging het nog steeds niet vanzelf bij Twente. Naci Ünüvar (schot net naast) en Steijn (zijnet) scoorden niet. En aan de andere kant gleed Zwolle-spits Lennart Thy bijna de zo gevreesde tegengoal binnen.

Pro Shots Ünüvar knuffelt Rots na de 1-0

De verlossende 1-0 viel na een uur spelen dan toch. Ünüvar combineerde met Steijn en zag op rechts Daan Rots vrij staan, die zo de 1-0 in de verre hoek schoof. Maar het feest duurde kort, want drie minuten later zette Anselmo Garcia MacNulty Zwolle alweer op 1-1.

Bij AZ ging het intussen ook niet meer van harte. Toen Riechedly Bazoer de bal zomaar inleverde bij Othman Boussaid (voor de 3-1), Dani de Wit even later voor een vuile overtreding werd weggestuurd (direct rood) en Sam Lammers niet veel later raak kopte (3-2), was daar ook niets meer zeker.

De 3-3 viel uiteindelijk ook nog, toen Victor Jensen de bal tien minuten voor tijd binnentikte.

Afscheid van Polen

Bij die tussenstanden (Twente op 1-1 en AZ op 3-3) was Twente geplaatst voor de voorrondes van de Champions League. Een rake penalty van Van Wolfswinkel (2-1) maakte aan het laatste restje onzekerheid een einde.

In alle rust kon in de slotminuten het afscheid van Bram van Polen (38) worden gevierd, die na een 17 jaar durende PEC-carrière stopt met voetballen.

Even later was er ontlading bij Twente, dat na een behoorlijk nerveuze slotmiddag van de eredivisie opgelucht in de bus terug naar Enschede stapte.

2:00 Publiekswissel door zijn kinderen: PEC-boegbeeld neemt afscheid van Zwolle