NOS Voetbal • vandaag, 10:33 Goaltjesdief Steijn krijgt les van Van Nistelrooij: 'Ruud had maar kwartier nodig' Thierry Boon verslaggever NOS Sport

Sinds de eeuwwisseling maakten slechts drie middenvelders meer competitiegoals in één seizoen dan Sem Steijn. De Ajacieden Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder en PSV'er Ola Toivonen kwamen ooit tot achttien stuks. Met nog één wedstrijd te gaan staat Steijn bij FC Twente op zeventien.

"Ja, lekker toch? Dat is een mooi rijtje om in te komen. Of om misschien wel overheen te gaan. Dat is nog mooier, haha", zegt de 22-jarige Hagenaar, uitblinker bij Twente, dat vanmiddag bij PEC Zwolle een ticket voor de Champions League kan binnenhalen.

"Wat is het hier druk, joh", grapt spits Ricky van Wolfswinkel na de training in Hengelo, wanneer hij het clubje verzamelde pers ziet staan. Clubicoon Wout Brama, werkzaam in de jeugd, loopt voorbij. Technisch directeur Arnold Bruggink maakt een praatje.

Steijn laat nog even op zich wachten, totdat hij op zijn blote voeten komt aanlopen. "We deden nog even een spelletje met de bal." Hij komt vaker als een van de laatsten van het trainingsveld. Is het geen spelletje, dan is het wel een potje afwerken dat hem bezighoudt.

1:45 Sem Steijn op schot: een greep uit zijn goals dit seizoen

Dat Steijn zou gaan voetballen, was al duidelijk vanaf de kinderbox, als zoon van oud-voetballer en huidig trainer Maurice Steijn. Een megatalent was hij niet, in de jeugd van ADO Den Haag en VVV-Venlo. Maar in zijn tweede jaar bij Twente laat hij zien wat hij waard is.

Opvallende tribunegast

Het bewijs leverde hij vorig weekend tegen FC Volendam, met een hattrick in het met 7-2 gewonnen duel. Na zijn goals werd de televisiekijker getrakteerd op een shot van twee feestvierende mannen op de tribune. De een met een wit petje, de ander met een Twente-shirt over zijn overhemd.

De juichende Maurice Steijn, trotse vader in het rood, was te verwachten, maar de knuffels van zijn buurman waren tamelijk onverwacht. Voormalig wereldspits Ruud van Nistelrooij, zijn hoofd verstopt onder een pet, genoot net zo hard van de doelpunten van Steijn junior.

NOS Maurice Steijn en Ruud van Nistelrooij juichen na een goal van Sem Steijn

Na afloop bleek waarom: Van Nistelrooij heeft de middenvelder van FC Twente onder handen genomen. Het contact verliep via gezamenlijke vriend en zaakwaarnemer Rodger Linse, vertelt Steijn.

"Ruud had tegen hem gezegd dat hij maar vijftien minuten nodig zou hebben om bij mij aan wat dingen te sleutelen. Het is uiteindelijk wat langer dan een kwartier geweest, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb."

Op bezoek bij Ruud

Steijn ging op bezoek bij Van Nistelrooij om samen te trainen. Het moet voor de toevallige voorbijganger een mooi beeld zijn geweest: de oud-spits van Manchester United samen aan het afwerken met Twente-smaakmaker Steijn, op een amateurveld in Brabant.

1:48 Steijn traint met voormalig wereldspits: 'Vroeger keek ik naar Van Nistelrooij op'

Ook voor Steijn zelf blijft het bijzonder. "Ruud is een speler waar ik vroeger naar opkeek en van wie ik dingen probeerde na te doen. Mijn vader zei altijd dat ik de trap van Van Nistelrooij moest aanleren. Dan is het leuk om nu samen met hem op het veld te staan."

Hij leert van Van Nistelrooij vooral hoe hij zich het best kan positioneren voordat hij schiet, zodat een keeper moeilijker kan voorspellen in welke hoek hij gaat schieten.

"Ik heb zijn tips al kunnen toepassen, maar tot op heden alleen op de training", lacht Steijn, die na de hattrick tegen Volendam zijn shirt aan Van Nistelrooij gaf. "Hij vond het heel gaaf."

Volgende stap?

Of Steijn nu eindigt op zeventien, achttien of twintig goals, hij staat hoe dan ook op de scoutingslijsten van buitenlandse clubs. Al blijft hij daar, zoals een echte import-Tukker betaamt, erg nuchter onder.

"Weet je, ik heb het hartstikke naar mijn zin bij Twente. We hebben een leuke groep, een fijne staf, het is een schitterende club en ook Enschede is leuk, ik woon hier heel goed. Dus we zien het allemaal wel. Ik zit in een luxepositie."