Verstappen nog steeds niet top op Imola, crashes voor Alonso en Pérez

Max Verstappen is in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna beter voor de dag gekomen dan gisteren. Meer dan een zesde plaats leverde het de wereldkampioen niet op.

Oscar Piastri van McLaren was de snelste, gevolgd door zijn teamgenoot Lando Norris.

Waar Verstappen gisteren moeite had om de balans te vinden in zijn auto, leek hij vandaag wat stabieler te rijden. Toch was het nog niet top voor de Red Bull-coureur. Toen hij aan het einde van de training op de zachte banden wilde gaan rijden, crashte zijn teamgenoot Sergio Pérez waardoor Verstappen geen snelle ronde kon neerzetten.