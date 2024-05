EPA Quincy Promes

NOS Nieuws • vandaag, 10:14 'Quincy Promes onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai'

Het Parool meldt dat voetballer Quincy Promes onder voorwaarden is vrijgelaten in Dubai. De voor drugshandel veroordeelde Promes zou het proces over zijn uitlevering naar Nederland in vrijheid mogen afwachten.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam geeft geen commentaar op het bericht en verwijst naar de autoriteiten in Dubai. De advocaat van Promes is niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover Het Parool zwijgt hij over de ontwikkelingen.

In februari werd Promes bij verstek tot 6 jaar cel veroordeeld wegens cocaïnehandel. In juni vorig jaar had hij al 1,5 jaar cel gekregen voor een mesaanval op zijn neef.

Trainingskamp

Promes wist uit handen van justitie te blijven, omdat hij onder contract staat van Spartak Moskou. Rusland weigerde hem uit te leveren aan Nederland.

Afgelopen maart werd hij toch opgepakt na een auto-ongeluk tijdens een trainingskamp van zijn club in Dubai. Nederland diende daarop een uitleveringsverzoek in, waarover de rechter nog een besluit moet nemen.

Voorwaarden

Het Parool schrijft nu op basis van ingewijden dat Promes, die vijftig interlands speelde voor Oranje, die procedure in vrijheid mag afwachten. Er zouden wel voorwaarden gelden, maar details daarover ontbreken.

In het algemeen, schrijft de krant, geldt er bij dit soort regelingen een uitreisverbod en een meldplicht voor de verdachte. Ook is er dan sprake van een borgsom.

Nederland heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waarin is afgesproken dat beide landen personen uitleveren "die worden gezocht met het oog op strafvervolging of tenuitvoerlegging van een onherroepelijk vonnis".