Wekdienst 17/5: Eritreeërs terecht voor rellen • Vitesse presenteert plan

Goedemorgen! Een groep Eritreeërs staat terecht voor de rellen in februari rond een feest in een zalencentrum in Den Haag. En Vitesse presenteert vandaag een reddingsplan, waarmee de noodlijdende club uit Arnhem hoopt de licentie betaald voetbal te kunnen behouden.

Eerst het weer: vandaag start de dag droog, maar vanuit Duitsland komt er een hoop regen aan. Vooral in het zuiden kan het soms flink regenen. In het noorden valt een enkele onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 15 en 23 graden .

Aanstaande zondag wordt in het handbal de eredivisiefinale gespeeld. En dat gebeurt op een "supervette" LED-vloer met verlichte lijnen. VOC-speelster Tess van Buren is enthousiast over de hypermoderne zaalvloer in Amsterdam-Noord.