Zonder Lang en Zirkzee mist Oranje de x-factor op EK

"Dat kleine beetje extra dat het verschil maakt tussen gewone stervelingen en de sterren."

"Een ondefinieerbare eigenschap waardoor iemand of iets succesvol of aantrekkelijk is."

Zomaar twee definities van de x-factor. Het is die 'ondefinieerbare' eigenschap die ruimer vertegenwoordigd had kunnen zijn in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Spelers die uit het niets iets kunnen creëren.

Die heb je er graag bij op een groot toernooi, voor in de basis, of als invaller.

Het verschil

Noa Lang is zo'n type. Met zijn creativiteit kan hij een wedstrijd openbreken, met één passeeractie kan hij een man-meersituatie of een kans scheppen. De aanvaller van PSV staat sinds januari echter aan de kant met zijn derde hamstringblessure van het seizoen.

Joshua Zirkzee past ook in dat profiel. De 22-jarige Schiedammer laat bij Bologna zien met zijn ingevingen het verschil te maken. Afgelopen zaterdag tegen Napoli viel hij geblesseerd uit en ogenschijnlijk geëmotioneerd verliet hij het veld in Stadio Diego Armando Maradona.

Niet fit genoeg voor het EK? Koeman gaat er in ieder geval niet op wachten. Lang en Zirkzee ontbreken in de voorselectie.

Geen experimenten

Het kan ook zijn dat de bondscoach simpelweg geen zin heeft om te experimenteren voor het EK. Hij kent Zirkzee nog niet. In de vorige interlandperiode in maart had Koeman Zirkzee graag willen testen, maar toen haakte de aanvaller af met een hamstringblessure.

Ook voor Calvin Stengs komt er geen EK. De creatieve linkspoot van Feyenoord kreeg vorig jaar de mogelijkheid om zich aan Koeman te tonen en maakte drie goals tegen Gibraltar. Het was voor de bondscoach blijkbaar niet overtuigend genoeg.

Koeman vertrouwt aanvallend op de net herstelde Memphis Depay, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst en Xavi Simons. Of van die zeven iemand afvalt, is de vraag.

Van de voorselectie van 30 spelers moeten nog vier namen worden doorgestreept om tot een definitieve groep van 26 spelers te komen. Eén afvaller lijkt op voorhand duidelijk: vierde keeper Nick Olij.

Verder wachten Koeman lastige keuzes. Met Frenkie de Jong en Marten de Roon selecteerde hij twee geblesseerde middenvelders, vandaar ook wellicht de verrassende toevoeging van Ryan Gravenberch in de voorselectie.

Maar op sleutelspeler De Jong en de immer betrouwbare De Roon wil Koeman wel even wachten.

Definitieve selectie Woensdag 29 mei maakt Ronald Koeman de definitieve selectie bekend voor het EK. In theorie kan de bondscoach dan ook nog spelers oproepen die nu niet op de voorlopige lijst staan.