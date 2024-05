Omstreden uitbreiding Duitse Tesla-fabriek mag doorgaan, meer protest aangekondigd

De grote autofabriek van Tesla in Duitsland heeft toestemming gekregen voor een omstreden uitbreiding. De gemeenteraad van Grünheide, niet ver van Berlijn, is akkoord. Milieuactivisten voeren sinds februari actie tegen de plannen.

De productiefaciliteit bij Berlijn is de enige Europese fabriek voor Tesla's. Bij de 'gigafactory' werken zo'n 12.000 mensen. Het fabrieksterrein is 300 hectare groot, en de producent van elektrische auto's wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte zegt het bedrijf nodig te hebben voor een station voor goederentreinen, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers.

Hoogspanningsmast in brand

Tesla is van plan om de productie in de toekomst op te voeren. Uiteindelijk moeten er zo'n twee miljoen auto's per jaar van de band rollen in de fabriek in Grünheide.