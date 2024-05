Ontkerkelijking zet door: de kerk vergrijst, maar de moskee niet

De afname is vooral te zien onder katholieken. In 2013 noemde 26 procent van de Nederlanders zich nog rooms-katholiek. Tegenwoordig is dat nog maar 17 procent.

Christenen ouder dan moslims

Onder ouderen is het aantal gelovigen het grootst. Zo zegt 63 procent van de 75-plussers dat zij bij een geloofsgemeenschap horen. Onder de jongste groepen is dat grofweg de helft minder. De religieuze betrokkenheid is het laagst in de categorie 25 tot 35 jaar: van hen zegt maar 29 procent een geloof aan te hangen.