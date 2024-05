Inspectie: werk bagageafhandelaren Schiphol nog steeds te zwaar

Het werk in de bagagekelders van Schiphol is nog steeds te zwaar. De Arbeidsinspectie wil daarom vier bagage-afhandelaren opnieuw een zogenoemde last onder dwangsom opleggen, een boete die ze moeten betalen als de werkomstandigheden niet verbeteren.

Ook moesten de werkgevers ervoor zorgen dat de werkzaamheden genoeg werden afgewisseld. In totaal moeten de afhandelaren ruim 1 miljoen euro betalen voor de maanden waarin de situatie niet op orde is.

Bij twee van de zes is de situatie inmiddels voldoende verbeterd, constateert de arbeidsinspectie. Het is nog niet perfect, ze krijgen verbeterpunten mee, maar er is zoveel verbeterd dat ze geen nieuwe last onder dwangsom krijgen.