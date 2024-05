Alaphilippe wint twaalfde Giro-etappe, Fransman voltooit trilogie

Julian Alaphilippe heeft de twaalfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Fransman van Soudal Quick-Step kwam in badplaats Fano na een overtuigende solo als eerste over de eindstreep.

Voor de 31-jarige Alaphilippe is het de eerste ritzege in de Giro. Daarmee voltooit hij een trilogie: hij heeft nu ritten gewonnen in de Tour de France, Vuelta en de Giro.