AFP Cian Uijtdebroeks

NOS Wielrennen • vandaag, 10:02 Visma ziet ook zieke Uijtdebroeks afhaken in Giro en heeft nog vier renners over

Opnieuw tegenslag voor wielerploeg Visma-Lease a Bike in de Giro d'Italia: na het afhaken van Christophe Laporte (hij bleek niet fit na een val), Robert Gesink (gebroken hand) en Olav Kooij (koorts) heeft ook Cian Uijtdebroeks opgegeven.

Vlak voor de elfde etappe liet zijn Nederlandse ploeg weten dat Uijtdebroeks niet meer op zal stappen.

De Belgische kopman en de nummer vijf van het algemeen klassement voelde zich al een paar dagen niet helemaal fit en is nu te ziek om door te kunnen gaan. De 21-jarige Uijtdebroeks was leider in het jongerenklassement.

Beruchte Stelvio geschrapt De organisatie van de Giro d'Italia heeft de beklimming in de zestiende etappe van de befaamde Stelvio geschrapt. Er ligt nog te veel sneeuw op de steile berg, die volgende week dinsdag zou worden beklommen. In de alternatieve route moet het peloton de Umbrailpas over, een klim van 16,7 kilometer met een gemiddelde stijging van zeven procent.

De opgave van Uijtdebroeks is niet verrassend. Dinsdag had hij het al lastig en vertoonde hij, net als veel andere renners in het peloton, symptomen van een luchtweginfectie.

"Dit is een enorme tegenslag voor ons, maar we hebben nog steeds vier renners die fit en gezond zijn en klaar zijn om ervoor te vechten", aldus ploegleider Marc Reef.

De Nederlandse ploeg begint vanmiddag om 12.05 uur met Tim van Dijke, Jan Tratnik, Attila Valter en Edoardo Affini aan de elfde etappe. De rit is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.