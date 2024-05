Getty Valentin Paret-Peintre

NOS Wielrennen • vandaag, 17:06 Paret-Peintre volgt met winnen tiende etappe Giro voorbeeld van zijn broer

De Fransman Valentin Paret-Peintre heeft de tiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Lang leek Jan Tratnik Visma - Lease a Bike de tweede ritzege van de ronde te bezorgen, maar de Sloveen brak twee kilometer voor de streep. Tadej Pogacar van UAE Emirates blijft de klassementsleider.

Een ritzege van Tratnik was een welkome opsteker geweest voor Visma, dat vandaag sprinter Olav Kooij uit de Giro zag wegvallen door koorts. Kooij is de enige Visma-renner die een etappe in de Ronde van Italië won, hij zegevierde zondag na een massasprint in de straten van Napels.

De Belg Cian Uijtdebroeks is met een vijfde plek in het algemeen klassement op dit moment de hoogst geklasseerde renner van het Nederlandse team.

Na een rustdag wachtte het peloton vandaag een stevige bergrit, vanaf de schitterende puinhopen van Pompeï naar de top van de Boca della Selva. De etappe was met 142 kilometer niet eens zo heel lang, maar wel heel zwaar. Vooral door de 18 kilometer-lange slotklim.

Spektakel voor de slotklim

Voordat de renners aan die zware klim begonnen, was Tratnik al in de aanval getrokken. Hij sprong op dertig kilometer van de streep weg bij 24 vluchtmaten, onder wie de Fransozen Aurélien Paret-Peintre en Romain Bardet. Een indrukwekkende solo bergop volgde.

1:01 Jaar na broer Aurélien boekt Valentin Paret-Peintre in Giro eerste profzege

Hoewel de renner van Visma - Lease a Bike halverwege de slotklim nog een minuut voorsprong had op de twee Fransen ging het daarna met de meter moeizamer. Op de steilere stroken wogen de 65 kilo van hem (en ook van Bardet) zwaar.

Paret-Peintre was met zijn 52 kilo enorm in het voordeel en dat betaalde zich op glorieuze wijze uit. De 23-jarige Fransman koos het perfecte moment uit om aan te vallen en kwam als eerste over de streep.

Daarmee kopieerde de jonge Fransman zijn vijf jaar oudere broer en ploeggenoot Aurélien, want die won vorig jaar een etappe in de Giro. Aurelién Paret-Peintre zat dinsdag samen met zijn broer in de kopgroep, maar kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.