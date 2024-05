EPA Pogacar noemt Thymen Arensman als een van zijn belangrijkste uitdagers

NOS Wielrennen • vandaag, 18:09 Giro-leider Pogacar beducht voor Ineos: 'Arensman en Thomas gevaarlijke renners'

Tadej Pogacar was in de eerste Giroweek oppermachtig. De Sloveen won drie etappes en staat 2.40 minuten voor op zijn eerste concurrent Daniel Felipe Martinez. Toch noemt de kopman van UAE Emirates twee andere namen als hem wordt gevraagd of hij nog aanvallen verwacht.

"Komende week en zeker ook de derde week verwacht ik nog wel aanvallen. Vooral van Ineos, die met Thymen Arensman en Geraint Thomas twee gevaarlijke renners hebben", zegt de rozetruidrager op een persconferentie tijdens de eerste rustdag in de Ronde van Italië.

Dat hij Arensman noemt, kan je op basis van het huidige klassement verrassend noemen. De Nederlanders begon matig aan de ronde en staat op meer dan vijf minuten van de Sloveen. Maar in combinatie met zijn kopman 'G' Thomas, zou hij een gevaarlijke klant kunnen zijn, denkt Pogi. Thomas staat derde op bijna drie minuten.

Orange Pictures Thymen Arensman in de Giro

Pogacar vermaakt zich in Italië en wekt niet de indruk dat hij zich gaat sparen de komende week. "Morgen is er weer een klimetappe en dan ga ik proberen mee te doen om de zege. Aan het eind van deze week staat de Mortirolo op het programma. Daar kijk ik erg naar uit", zegt Pogacar.

De Sloveen is enthousiast over de Italiaanse ronde, die hij voor het eerst rijdt. Desgevraagd noemt hij het de leukste van de drie 'grote rondes', waar ook de Tour de France de Vuelta a Espana toe worden gerekend. "Ik geniet het meest van de Giro. De organisatie is goed, de etappes zijn niet te lang en er is minder stress dan in de Tour."

Toch zit ook die andere grote ronde, de Tour de France, al wel in zijn achterhoofd. "Ik ben blij dat ik al een degelijke voorsprong heb. Ik hoef de limieten niet meer op te zoeken om tijd te pakken op mijn concurrenten. Ik kan nu met m'n ploegmaats defensiever koersen", zegt de klassementsleider.

'Verwacht Vingegaard in vorm aan start Tour'

De grote vraag is of Pogacar het in de Tour - die op 29 juni begint - moet opnemen tegen Jonas Vingegaard, de winnaar van de laatste twee edities. Vingegaard is herstellende van een zware val in de Ronde van het Baskenland.

"Ik hoop voor hem dat hij snel hersteld zal zijn. Ik verwacht hem in goede vorm aan de start van de Tour", zegt Pogacar. Vingegaard heeft vorige week de buitentraining weer hervat.