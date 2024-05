NOS Wielrennen • vandaag, 16:56 Oppermachtige Pogacar sprint naar derde ritzege in Giro, Arensman in top tien

0:38 Pogacar opnieuw niet te kloppen op slotklim, Sloveen boekt derde ritzege in Giro

Tadej Pogacar heeft ook de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Sloveense klassementsleider was op de slotklim naar Prati di Tivo de snelste van de groep met klassementsrenners. Hij won het sprintje met overmacht en kon een paar meter voor de streep al juichen.

Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) werd tweede, Ben O'Connor (Decathlon-AG2R) sprintte naar de derde plaats.

Het is de derde ritzege voor de Sloveen in de Giro d'Italia. Gisteren won hij de individuele tijdit, nadat hij op de tweede dag ook al de rit naar Oropa op zijn naam had geschreven.

Met zijn overwinning in Prati di Tivo vergrootte Pogacar zijn voorsprong in het algemeen klassement met enkele seconden. Nummer twee Martínez heeft nu een achterstand van 2.40.

Arensman in top tien

Thymen Arensman, die vrijdag dankzij een sterke tijdrit naar de elfde plaats in het klassement was geklommen, handhaafde zich in de groep van Pogacar en kwam 11 seconden na de Sloveen als achtste over de streep. Daardoor klom hij naar de negende plaats in het klassement (+5.30).

Getty Images Arensman (r) met Pogacar in zijn wiel

Na de tijdrit van vrijdag, waarin Pogacar dankzij een fenomenale slotklim zijn voorsprong in het klassement flink had vergroot, trok het Giro-peloton de Apennijnen in voor een serieuze bergetappe met finish bergop.

De rit van 152 kilometer telde drie gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de sloklim naar Prati di Tivo de lastigste was.

Bardet in kopgroep

Vanaf de start in Spoleto liep de weg omhoog en dat maakte het voor veel renners aantrekkelijk om aan te vallen. Na een attractieve openingsfase ontstond er een sterke kopgrop van veertien renners, waarvan Romain Bardet de gevaarlijkste klassementsman was. De Franse klimmer van de Nederlandse dsm-ploeg staat op 5.23 van Pogacar.

Ineos, dat kopman Geraint Thomas vrijdag twee minuten zag verliezen op Pogacar, had met Magnus Sheffield en Jhonatan Narváez twee man meegestuurd. Ook de aanvalslust van Julian Alaphilippe werd opnieuw beloond met een plek in de kopgroep.

Getty Images De koplopers, met Romain Bardet als derde van links

Erg veel ruimte kregen de koplopers niet, want Pogacar zette zijn UAE-ploeggenoten op kop om de boel te controleren. Aan de voet van de 14,6 kilometer lange slotklim was de voorsprong van Bardet en co geslonken tot 35 seconden.

Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) hield het van alle vroege vluchters het langst vol. De Fransman werd op vier kilometer van de top ingerekend. De rest van de koplopers, onder wie sterke klimmers als Bardet, Michael Storer (Tudor), Georg Steinhauser (EF) en Simon Geschke (Cofidis), waren een paar kilometer eerder al bijgehaald.

Gaatjes dichtrijden

Met nog twee kilometer te gaan probeerde Antonio Tiberi zijn concurrenten te verrassen met een aanval, maar Pogacar was er als de kippen bij om de klassementsrenner van Bahrain-Victorious terug te fluiten.

In de laatste kilometer reed de in het roze gehulde Sloveen nog meer gaatjes dicht, in de hoop om de zege te kunnen sprinten. Met succes: Pogacar ging op ruim 150 meter van de streep op de pedalen staan en won met een paar fietslengtes verschil.

Zondag gaat de Giro d'Italia verder met een licht heuvelachtige etappe van Avezzano naar Napels. Maandag staat de eerste rustdag gepland.