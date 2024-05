Reuters

NOS Wielrennen • vandaag, 17:19 Pogacar wint tijdrit Giro na uithaal op slotklim, Arensman stijgt in klassement

Tadej Pogacar heeft vrijdag de individuele tijdrit over 40,6 kilometer gewonnen in de Giro d'Italia. Aanvankelijk leek de Sloveen in het roze niet te kunnen tippen aan de bliksemsnelle tijd van Filippo Ganna, maar met een ferme uithaal op de slotklim overvleugelde hij alles en iedereen met een tijd van 51.46 minuten.

Pogacar versterkte zo zijn nummer een positie in het algemeen klassement en heeft nu een 2.36 minuten voorsprong op de nummer twee, de Colombiaan Daniel Martinez. Geraint Thomas was op voorhand een van de favorieten, maar stelde teleur en zakte naar de derde plek in klassement. De Brit verloor 2 minuten op Pogacar.

Thymen Arensman reed wél een zeer goede tijdrit. De Nederlander werd vierde, net achter Magnus Sheffield, en was slechts een minuut langzamer dan Pogacar. Zo maakte de 24-jarige renner een mooie sprong in het klassement naar de elfde plaats. Voor de start stond hij 26ste op 4 minuten en 9 seconden. Plots ligt een top 10-notering in het verschiet.

Cian Uijtdebroeks van Visma-Lease a Bike werd 20ste in de tijdrit. De Belg verliest een paar plekken in het klassement maar beperkt enigszins de schade. Wel raakt hij de witte trui (het jongerenklassement) kwijt aan Luke Plapp.

Steil muurtje

Het merendeel van het 40,6 kilometer tellende parcours van de zevende etappe in de Ronde van Italië verliep nagenoeg vlak. Tot die slotklim van 6,5 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2 procent.

In het rondeboek wordt die weg naar Perugia aangeduid als een beklimming van de vierde categorie, maar vergis je niet: de klim begint met een steil muurtje van 1,3 kilometer met een gemiddelde van 10,7 procent.

AFP Filippo Ganna

Het was voor tijdrijder pur sang Ganna zaak om flink uit te pakken in dat eerste deel, zodat hij concurrenten als Pogacar en Thomas - de betere klimmers - in het slot voor kon blijven. Ganna verpulverde de snelste tijd die op dat moment op naam stond van Mikkel Bjerg. De Italiaan was maar liefst 1 minuut en 39 seconden sneller dan de renner van UAE.

Ganna zetelde de rest van de race in de zogenaamde 'hotseat' en mocht toekijken hoe de concurrentie de tijdrit verteerde. Pas toen Pogacar begon aan de slotklim kwam zijn eerste plek en zijn zevende Giro-etappewinst in gevaar. "Piano, piano!", riep hij naar het scherm. Doe alsjeblieft rustig aan.

Maar nee, Pogacar die als klassementsleider als laatste startte, deed niet rustig aan en kwam 17 seconden sneller over de meet.

Ook Daan Hoole van Lidl-Trek reed naar een knappe tijd van 54.16. De Nederlander maakte nog een slippertje. In een scherp aangesneden bocht schoof zijn achterwiel wat weg, maar hij kreeg zijn tijdritfiets weer onder controle.

Dag van morgen

Dan nog even de dag van morgen: de achtste rit is er een voor de klimmers. De rit begint in Spoleto en eindigt na een korte etappe van 152 kilometer en 3.850 hoogtemeters met een aankomst bergop op de Prati di Tivo: een 14,6 kilometer lange finishklim met een stijgingspercentage van 7 procent.