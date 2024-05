NOS Wielrennen • vandaag, 17:22 Fransman zet Giro-peloton te kijk met medevluchters en sprint naar ritwinst

1:01 Fransman Thomas zet peloton te kijk en wint vijfde Giro-etappe

Benjamin Thomas heeft de vijfde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Fransman zat in een kopgroep van vier die verrassend het jagende peloton voorbleef en kwam na een sprintje als eerste over de streep in Lucca.

Het peloton had zich misrekend en kon de kopgroep niet meer inrekenen. Michael Valgren werd tweede en Andrea Pietrobon derde. Olav Kooij werd negende en was de beste Nederlander.

In de top van het algemene klassement veranderde er niet veel. Tadej Pogacar draagt ook morgen weer de roze trui. Geraint Thomas (+ 0.46 seconden) en en Daniel Martinez (+ 0.47) zijn de nummer twee en drie in het algemeen klassement.

AFP De Giro passeert de azuurblauwe Ligurische Zee

Vooraf werd geen vuurwerk voorspeld in de etappe die begon in Genua. Het parcours kende één serieuze klim, de Passo del Bracco die voor de 54ste keer in de Giro werd getrotseerd. De rit had verder een redelijk vlakke aanloop naar de finish in Lucca.

De renners passeerden onderweg de pittoreske badplaatsen aan de Ligurische Zee. Ideale omstandigheden voor sprinters en vluchters dus.

Vroege vlucht

Die vluchters kwamen er: een gezelschap van vier renners ging vroeg vooruit. Met Simon Geschke, Lewis Askey, Mattia Bais en Manuele Tarozzi zaten daar geen renners bij die een serieuze gooi deden naar het klassement, of erom bekend staan veel te winnen.

Veel lucht kreeg de kopgroep niet. Het kwartet werd door het peloton op een afstand van maximaal anderhalve minuut gehouden en op meer dan 100 kilometer van de finish weer ingerekend. De boodschap leek duidelijk: dit was een dag voor een massasprint, niet voor een succesvolle vlucht. Het liep anders.

ANP Tadej Pogacar in de roze trui

Hoewel een sprintetappe verwacht werd, kon het Nederlandse sprintkanon Fabio Jakobsen opnieuw geen goede indruk achterlaten. Hij moest met ongeveer 130 kilometer te gaan al lossen, maar kon later toch weer terugkeren in het peloton.

Ook voor Christophe Laporte was het geen gelukkige dag. De renner van Visma-Lease a Bike maakte een flinke smak. Met wat schaafwonden stapte hij even later wel weer op de fiets.

Met nog 75 kilometer te gaan, gingen er opnieuw vier renners vandoor. Thomas, Valgren, Enzo Paleni en Pietrobon vormden de nieuwe kopgroep. De verwachting was dat ook zij ingerekend zouden worden.

Dat gebeurde niet. Waar Pietrobon op het laatste stuk alleen ontsnapte, trok Thomas op de valreep nog aan het langste eind. Het is tot nu toe de grootste overwinning op de weg voor de Fransman, die voornamelijk successen boekte op de baan.