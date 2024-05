Getty Pelayo Sánchez

NOS Wielrennen • vandaag, 17:05 Sánchez pakt zege in 'Strade Bianche-light', Pogacar behoudt roze trui in Giro

Pelayo Sánchez heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Movistar maakte lang deel uit van een kleine kopgroep van drie personen en versloeg Julian Alaphilippe (tweede) en Luke Plapp (derde) in de laatste meters van de sprint.

Het is voor de 24-jarige Spanjaard de grootste zege uit zijn loopbaan. Niet eerder won hij een etappe in een grote ronde.

Pogacar blijft in roze trui

De groep met klassementsrenners, met daarin leider Tadej Pogacar, kwam 29 seconden na Sánchez over de eindstreep. Pogacar behield daarmee zijn leiderstrui.

1:02 Sánchez sprint naar winst in zesde Giro-etappe, eerste zege in grote ronde

De zesde etappe van de Giro was een light-versie van de voorjaarsklassieker Strade Bianche, inclusief grindwegen. Niet 215 kilometer lang, zoals in maart van dit jaar, maar 180 kilometer. Geen 71 kilometer grindwegen, maar 11,6 kilometer onverhard.

Ontvlamd

Toen de eerste echte kopgroep van de dag met Sánchez, Alaphilippe, Plapp, Matteo Trentin, Kaden Groves, Andrea Vendrame en Filippo Fiorelli vijftig kilometer voor de finish de eerste grindstrook opdraaide, was de race al lang en breed ontvlamd. De eerste aanvallers gingen al vanaf kilometer nul op pad en het werd niet meer rustig in de Toscaanse heuvels.

Alaphilippe was al vroeg een van de aanstichters en deed alles om in een kopgroep terecht te komen. Dat lukte en op het hoogtepunt was de voorsprong van de Fransman en zijn medevluchters op het peloton bijna drie minuten. Medevluchter Plapp reed toen even virtueel in de roze trui.

AFP Julian Alaphilippe (midden)

Op zo'n 35 kilometer van de streep bleven van de kopgroep alleen Alaphilippe, Plapp en Sánchez over. De voorsprong op het peloton bleef lang constant op zo'n tweeënhalve minuut hangen. EF-renner Mikkel Honoré waagde nog een oversteek vanuit het peloton, maar slaagde daar niet in.

Bij het naderen van de laatste gravelstrook, op zo'n achttien kilometer van de streep, was de voorsprong van de drie leiders nog twee minuten. Op weg naar het laatste steile stuk nam die gestaag af.

Rotonde

Wat daarbij niet hielp, was de inschattingsfout die Sánchez met nog tien kilometer te gaan maakte. De Spanjaard verslikte zich in een rotonde en reed bijna de berm in, maar bleef overeind. Zo bleef zijn vergissing zonder gevolgen, maar zorgde hij er ook voor dat hij en Alaphilippe lichte vertraging opliepen.

Daardoor kwam Plapp even alleen te rijden, maar zijn achtervolgers hervonden de aansluiting voordat ze het laatste steile muurtje - de Serre di Rapolano met hellingspercentages tot maximaal twintig procent - bereikten.

Een spannende finale zou volgen, want het peloton kwam ondertussen steeds dichterbij. Daarin was het Ineos dat het tempo bepaalde. Na de 1,2 kilometer lange Serre de Rapolano was het moeilijkste achter de rug, maar was de voorsprong ook geslonken tot slechts twintig seconden.

AFP Het peloton wordt op een grindweg omringd door stofwolken

Met de finish in zicht werd duidelijk dat het peloton te laat zou komen. En dus mochten Alaphilippe, Plapp en Sánchez onderling uitvechten wie de ritzege zou pakken.

Initiatief

Sánchez nam op enkele honderden meters van de streep het initiatief, reed naar de koppositie en gaf zijn voorsprong niet meer weg. In de sprint versloeg hij Alaphilippe, na het afhaken van Plapp zijn enige overgebleven concurrent.