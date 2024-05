ANP Fabio Jakobsen

NOS Wielrennen • vandaag, 11:16 • Aangepast vandaag, 14:29 Jakobsen niet meer van start in Giro na valpartij: 'Van fiets gekegeld'

Fabio Jakobsen stapt niet meer op de fiets voor de twaalfde etappe van de Giro d'Italia. De sprinter heeft te veel last van zijn valpartij van gisteren.

"Ik moest wel uitstappen, ik kan de linkerarm niet goed gebruiken", reageert Jakobsen tegenover de NOS. "Met name de borstspier doet veel pijn. De foto's lieten geen breuken zien, maar ik twijfel zelf of er toch niet een scheurtje in zit, het doet veel meer pijn dan een kneuzing."

De Nederlandse sprinter ging in de elfde etappe onderuit, nadat hij van opzij was aangereden door de Est Madis Mihkels. Jakobsen: "Ik word gewoon van de fiets gekegeld, dan kan je er niks aan doen. Ik heb wel tegen hem gezegd: 'Oppassen maat, zo ga je zelf ook niet een massasprint winnen'."

"Ik had het gevoel dat hij een gat aan het zoeken was, dat er nog niet was en er waarschijnlijk ook niet ging komen. Ik hoop dat hij ervan leert, hij nam toch wel iets te veel risico."

Domper

De Giro was geen daverend succes voor Jakobsen. In de vier etappes die eindigden in een massasprint kon hij zich niet mengen in de strijd om de zege. De elfde etappe bood dan eindelijk mogelijkheden voor Jakobsen, maar hij begon de eindspint in ongelukkige positie en kwam dus ten val.

"Ik ben niet eens in de buurt geweest van een eindsprint. Het gevoel werd elke dag beter en ik zat gisteren niet in de beste positie, maar was ook niet kansloos."

"Ik denk dat ik gisteren of morgen wel in de buurt was gekomen van een zege", vertelt Jakobsen. "Het voelde alsof ik naar de top vijf sprinters toe aan het groeien was. De vorm was niet super, maar het ging wel beter en beter."

1:00 Milan is iedereen de baas in massasprint Giro en pakt tweede dagzege

De voorbereiding op de Giro was ook niet optimaal, volgens Jakobsen. "Ik was wel iets zwaarder dan wat ideaal is voor een sprinter. Trainen is iets persoonlijks, iedereen is anders en er wordt achter de schermen goed aan gewerkt met de ploeg, We hebben dit geprobeerd, maar het pakte niet helemaal goed uit."

Eerder verloor dsm-firmenich PostNL ook al Bram Welten, voor wie een belangrijke rol was weggelegd in de sprinttrein van Jakobsen. In het klassement stond Jakobsen laatste, op de 155ste plek.

Jakobsen verwacht er met de Tour de France weer bij te kunnen zijn. "Als de dokter op de borst duwt, doet het nog wel zeer. Maar met één of twee weken rust is dat wel weer verdwenen. Vijftig dagen tot aan de Tour is voldoende."