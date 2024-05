NOS Wielrennen • vandaag, 17:10 • Aangepast vandaag, 18:17 Milan sprint naar tweede dagsucces Giro, Jakobsen valt vlak voor de finish

1:00 Milan is iedereen de baas in massasprint Giro en pakt tweede dagzege

Jonathan Milan heeft de elfde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam gebracht, zijn tweede dagsucces in deze ronde.

De Italiaan van Lidl-Trek troefde, gehuld in de paarse puntentrui, na 207 kilometer van Foiano di Val Fortore naar Francavilla al Marein in de massasprint rivaal Tim Merlier af. De Belg werd echter later declasseerd, omdat hij in de spurt Sebastián Molano hinderde. Kaden Groves schoof daardoor op naar de tweede plaats.

Tadej Pogacar kwam in de meute over de streep en behield de leiding in het algemeen klassement.

Drie vluchters

Visma-Lease a Bike had na het uitvallen van de zieke kopman Cian Uijtdebroeks, die na gisteren vijfde stond in het algemeen klassement, nog maar vier renners over. Twee daarvan, Tim van Dijke en Edoardo Affin, kwamen al vroeg in de vlucht van de dag terecht. Samen met Thomas Champion van Cofidis kregen ze aanvankelijk de zegen van het peloton.

Maar niet voor de hele dag. In de vrijwel vlakke etappe werden de koplopers, die nooit verder dan tweeënhalve minuut vooruit reden, op zo'n 35 kilometer voor de finish in de kraag gegrepen.

In de uiteindelijke massasprint om de overwinning kwam Merlier al snel kop, maar de Belg zag Milan rap langszij komen.

Jakobsen onderuit

Fabio Jakobsen had zich door een val op enkele honderden meters van de meet niet kunnen mengen in de strijd om de winst. De Nederlandse sprinter van dsm-firmenich PostNL ging onderuit, nadat hij van opzij was aangereden door de Est Madis Mihkels. "Dit hoort er niet bij, maar het gebeurt wel", reageerde het slachtoffer voor de camera van Eurosport.

"Ik zat op zich goed en had ook best een goede dag", vertelde Jakobsen, die tot nu toe geen potten heeft kunnen breken in de Giro. "Nu deed ik een keer mee en gebeurt dit. Ik moet nog vijf kilometer fietsen naar de teambus. Hopen dat het tegen de tijd dat ik er ben wat minder zeer doet."