AFP Premier Fico wordt naar het ziekenhuis gebracht

NOS Nieuws • vandaag, 20:47 Toestand premier Slowakije nog altijd kritiek, 'dader had politiek motief'

De toestand van de vanmiddag neergeschoten Slowaakse premier Robert Fico is nog altijd kritiek, zegt minister van Binnenlandse Zaken Matús Sutaj Estok. Op een persconferentie zei hij dat de dader vijf kogels op hem heeft afgevuurd. De premier wordt volgens hem nog altijd geopereerd.

De aanslag werd gepleegd in Handlová, op ongeveer 150 kilometer van hoofdstad Bratislava. De 59-jarige premier was daar bij een vergadering. Na afloop werd hij buiten neergeschoten door een man in het publiek. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht in de stad Banská Bystrica in het midden van het land.

Opgepakt

Direct na de aanslag werd de vermoedelijke dader opgepakt. Volgens Estok had de dader een politiek motief voor zijn aanslag en besloot hij kort na de presidentiële verkiezingen die in april van dit jaar plaatsvonden tot zijn daad.

De schutter is volgens Slowaakse media een 71-jarige man met een wapenvergunning. Slowaakse media hebben een video waarin de vermoedelijke dader te zien is met een hoofdwond terwijl hij ogenschijnlijk geboeid op een stoel zit. Hij zegt daarin dat hij het niet eens is met de huidige regering. Ook geeft hij af op ontslagen bij de Slowaakse publieke omroep.

Bekijk hier de eerste beelden van de schietpartij:

0:31 Premier Slowakije raakt zwaargewond bij schietpartij

Op het moment van de aanslag waren meerdere leden van de regering aanwezig in Handlová. Minister van Volksgezondheid Zuzana Dolinková zegt dat ze nog steeds in shock is. "Al onze collega's zagen het voor onze ogen gebeuren. We stonden op nog geen paar meter afstand."

Wat de exacte aard is van de verwondingen van de premier is onduidelijk, maar ook Dolinková meldt dat zijn toestand kritiek is. De Slowaakse krant Pravda meldt dat hij in zijn borst en buik is geraakt. Vooral de kogel in zijn buik zou volgens de krant levensbedreigende verwondingen hebben veroorzaakt.

Beveiliging opgeschroefd

Na de aanslag is de beveiliging bij overheidsgebouwen en het parlement aangescherpt. Ook is de beveiliging voor politici en vertegenwoordigers van de media opgeschroefd. Parlementsbijeenkomsten zijn tot volgende week dinsdag uitgesteld.

Fico kwam in oktober vorig jaar opnieuw aan de macht, na een uitgesproken pro-Russische campagne. Eerder was hij al premier van het land tussen 2006 en 2010 en tussen 2012 en 2018. In 2014 keurde hij als premier EU-sancties tegen Rusland af.

Hij trad in 2018 af in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak, die corruptie in verband had gebracht met de regering van Fico.

Correspondent Midden-Europa Chiem Balduk in Slowakije: "Het is opvallend hoe hard er in de Slowaakse politiek wordt gereageerd op deze aanval op Robert Fico. Bij de bekendmaking van het nieuws in het parlement riep een partijgenoot van Fico direct tegen de oppositie dat het hun schuld is. Ook journalisten worden verantwoordelijk gehouden door meerdere regeringslieden, omdat zij de 'haat' tegen Fico zouden hebben aangewakkerd. Daartegenover staan politici, zowel van oppositie als de coalitie, die oproepen tot kalmte en bezorgd zijn voor meer geweld. Maar in het gepolariseerde en geschokte Slowakije worden zij overstemd door de emotionele reacties. Fico domineert al jarenlang de Slowaakse politiek, sinds afgelopen najaar als premier en ook al eens twee keer eerder. Zijn achterban draagt hem op handen, maar hij roept bij een ander deel van de bevolking veel weerstand op, onder meer vanwege corruptieschandalen. De laatste maanden kreeg hij veel kritiek vanwege het terugdraaien van recente anti-corruptiemaatregelen en omstreden juridische hervormingen. Juist vandaag behandelde het parlement een wet om de publieke omroep te hervormen. Volgens critici zou daardoor de omroep onder direct gezag van de overheid komen. Of de aanslag iets met deze gebeurtenissen te maken heeft, valt niet te zeggen."