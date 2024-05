AFP Alexander Albon

NOS Sport • vandaag, 14:26 Albon verlengt contract voor meerdere jaren bij Williams

Alexander Albon blijft ook na 2025 coureur van Formule 1-renstal Williams. De 28-jarige Thai heeft zijn contract, dat tot en met volgend seizoen liep, verlengd.

Tot wanneer Albon tekent, is niet bekendgemaakt, maar in 2026 zal hij in ieder geval nog onder contract staan bij Williams.

Recent werd Albon in verband gebracht met onder meer Ferrari en Mercedes. Ook een terugkeer bij Red Bull zou aan de orde zijn. Met de meerjarige contractverlenging komen aan die geruchten voorlopig een einde.

"We hebben een moeizame start gehad, maar we hebben een fikse progressie doorgemaakt sindsdien", aldus Albon in een persbericht. "Ik heb grote veranderingen gezien achter de schermen die ons weer naar de voorkant van het veld zullen brengen."

Louis Dekker: 'Weer op dood spoor' Formule 1-verslaggever Louis Dekker denkt niet dat Alexander Albon helemaal in de zevende hemel zal zijn over zijn contractverlenging bij Williams. "Hiermee tekent hij ervoor om nog jarenlang een veldvuller te zijn met af en toe uitschieters naar boven. Ondanks de positieve teksten in het persbericht zal Albon stiekem op meer hebben gehoopt." "Toen Albon bij Williams kwam, vond iedereen dat hij op een dood spoor was beland. Maar Williams wordt ieder jaar iets minder slecht, al zie je dat in de WK-stand nog niet terug." "Toch kan ik niet ontkennen dat Albon voor de tweede keer op een dood spoor belandt. Hij werd gekoppeld aan Ferrari, Red Bull en Mercedes. Die hebben kennelijk allemaal niet voor hem gekozen. Daardoor is bij Albon het besef gekomen dat hij beter bij Williams kan blijven om zeker te zijn van een stoeltje. Er zijn geen betere alternatieven voor hem."

Albon begon zijn Formule 1-carrière in 2019 bij Toro Rosso en verkaste na de Grand Prix van Hongarije, de twaalfde race van dat seizoen, naar Red Bull. Daar verving hij Pierre Gasly, die de concurrentiestrijd met Max Verstappen niet aan kon gaan.

NOS

Ook Albon bleek niet sterk genoeg om het Verstappen moeilijk te maken bij Red Bull en na anderhalf seizoen werd hij op zijn beurt vervangen door Sergio Pérez.

Sinds 2022 rijdt Albon voor Williams. In zijn eerste seizoen was een negende plaats in Miami zijn beste prestatie, vorig seizoen werd hij twee keer zevende en eindigde hij in totaal zes keer in de top tien. Dit seizoen wacht hij nog altijd op zijn eerste WK-punten.