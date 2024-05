Lijnders, nu nog assistent bij Liverpool, wordt hoofdcoach Red Bull Salzburg

Pepijn Lijnders is vanaf komend seizoen trainer van Red Bull Salzburg. De 41-jarige Limburger is nu nog assistent van Liverpool-manager Jürgen Klopp, die aan het einde van het seizoen vertrekt en hoogstwaarschijnlijk wordt opgevolgd door Arne Slot.

In navolging van Klopp had Lijnders al aangekondigd te vertrekken uit Liverpool. Hij heeft voor drie seizoenen getekend bij de zeventienvoudig kampioen van Oostenrijk.

Lijnders begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van PSV en was ook een tijdje jeugd- en techniektrainer bij FC Porto. Sinds 2014 is hij werkzaam bij Liverpool.

Kort avontuur bij NEC

In januari 2018 werd hij hoofdtrainer bij NEC, maar enkele maanden later keerde hij alweer terug naar Liverpool nadat de club uit Nijmegen er niet in was geslaagd naar de eredivisie te promoveren.